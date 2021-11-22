РЭО сотрудничает с известными тиктокерами в сфере популяризации раздельного сбора ТКО

Блогеры при участии специалистов РЭО снимали ролики, в которых рассказывали о важности раздельного сбора мусора, а также о том, почему нужно отказаться от одноразовой посуды. В одном из роликов они демонстрировали 2 бака для мусора, его посмотрели более 1,2 млн пользователей. Видео, опубликованное в аккаунте Милохина, посмотрели 2,9 млн пользователей.