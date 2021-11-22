РЭО сотрудничает с известными тиктокерами в сфере популяризации раздельного сбора ТКО

Глава ППК РЭО Денис Буцаев отметил, что современная молодежь охотно прислушивается к мнению блогеров и других представителей поп-культуры. Сегодня в числе лидеров по молодым подписчикам социальная сеть “ТикТок”. К примеру, число подписчиков у Dream Team House приближается к 12 млн, в аккаунте Ани Pokrov 14,7 млн подписчиков, а у Дани Милохина их более 15 млн, пишет 360tv.ru.
Блогеры при участии специалистов РЭО снимали ролики, в которых рассказывали о важности раздельного сбора мусора, а также о том, почему нужно отказаться от одноразовой посуды. В одном из роликов они демонстрировали 2 бака для мусора, его посмотрели более 1,2 млн пользователей. Видео, опубликованное в аккаунте Милохина, посмотрели 2,9 млн пользователей.
Также молодых тиктокеров отвезли на подмосковный мусороперерабатывающий завод, где познакомили с процессом рециклинга. Общий охват кампании РЭО в “ТикТоке” составил примерно 8,5 млн человек.
Буцаев подчеркнул, что экологическое просвещение – крайне важный аспект современной жизни. Для того чтобы разговаривать с молодежью на одном языке, нужно использовать доступные ей способы коммуникации. Таким образом можно привлечь множество юных россиян к заботе о природе.