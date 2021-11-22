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РЭО сотрудничает с известными тиктокерами в сфере популяризации раздельного сбора ТКО

22 ноября 2021, 09:59
Фото: pixabay.com
Блогеры “ТикТок Хауса” Dream Team House и Российский экологический оператор провели совместную акцию, направленную на популяризацию раздельного сбора отходов. Молодые люди разместили в своих аккаунтах ролики, рассказывающие о важности раздельного сбора ТКО и переработки мусора.

Глава ППК РЭО Денис Буцаев отметил, что современная молодежь охотно прислушивается к мнению блогеров и других представителей поп-культуры. Сегодня в числе лидеров по молодым подписчикам социальная сеть “ТикТок”. К примеру, число подписчиков у Dream Team House приближается к 12 млн, в аккаунте Ани Pokrov 14,7 млн подписчиков, а у Дани Милохина их более 15 млн, пишет 360tv.ru.

Блогеры при участии специалистов РЭО снимали ролики, в которых рассказывали о важности раздельного сбора мусора, а также о том, почему нужно отказаться от одноразовой посуды. В одном из роликов они демонстрировали 2 бака для мусора, его посмотрели более 1,2 млн пользователей. Видео, опубликованное в аккаунте Милохина, посмотрели 2,9 млн пользователей.

Также молодых тиктокеров отвезли на подмосковный мусороперерабатывающий завод, где познакомили с процессом рециклинга. Общий охват кампании РЭО в “ТикТоке” составил примерно 8,5 млн человек.

Буцаев подчеркнул, что экологическое просвещение – крайне важный аспект современной жизни. Для того чтобы разговаривать с молодежью на одном языке, нужно использовать доступные ей способы коммуникации. Таким образом можно привлечь множество юных россиян к заботе о природе.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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