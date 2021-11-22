Премьер-министр Башкирии заявил, что картой «Алга» можно будет расплатиться в Москве

В ходе 15 международного форума «Транспорт России», прошедшего с 16 по 18 ноября в Москве.17 ноября Радий Хабиров вместе с делегацией Башкирии встретился с заместителем мэра Москвы по вопросам транспорта Максимом Ликсутовым. Обсуждались возможности интеграции билетной системы на базе карты Тройка, которая работает в том числе и в Москве с картой Алга.
Видим, что такое взаимное проникновение двух карт добавит комфорта жителям республики, которые с картой «Алга» смогут спокойно перемещаться и по Москве.Андрей Назаров
Напомним, в Башкирии транспортная карта «Алга» по душе не всем. Самые ярые ее противники – перевозчики, которые в лучшем случае просят расплачиваться любым другим способом, в худшем же высаживают пассажиров, предупреждая остальных пассажиров, что так может случиться и с ними.