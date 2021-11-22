Премьер-министр Башкирии заявил, что картой «Алга» можно будет расплатиться в Москве

Напомним, в Башкирии транспортная карта «Алга» по душе не всем. Самые ярые ее противники – перевозчики, которые в лучшем случае просят расплачиваться любым другим способом, в худшем же высаживают пассажиров, предупреждая остальных пассажиров, что так может случиться и с ними.