Очаг гриппа субтипа H3N2 с 23 подтвержденными случаями выявлен в Башкирии

Рассказала Анна Казак и о вакцинации от гриппа. По данным главного санитарного врача, сегодня в Башкирии от гриппа вакцинировано около 42% населения, при том, что запланировано привить 2,4 миллиона граждан. Казак уточнила, что в первую очередь необходимо прививать детей.