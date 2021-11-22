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Очаг гриппа субтипа H3N2 с 23 подтвержденными случаями выявлен в Башкирии

22 ноября 2021, 08:46
Фото: 1mediainvest
22 ноября главный санитарный врач Башкирии Анна Казак рассказала об эпидемиологической ситуации в регионе в ходе оперативки в правительстве Башкирии.

В Башкирии 23 случая подтвержденных диагноза гриппа А (субтип H3N2) зарегистрированы по данным на сегодня, 22 ноября. Такие данные на оперативном совещании в правительстве Башкирии предоставила главный санитарный врач Башкирии, глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак.

Был очаг по гриппу, в настоящее время он закрыт, отработан, пока новых случаев не выявлено.Анна Казак

Рассказала Анна Казак и о вакцинации от гриппа. По данным главного санитарного врача, сегодня в Башкирии от гриппа вакцинировано около 42% населения, при том, что запланировано привить 2,4 миллиона граждан. Казак уточнила, что в первую очередь необходимо прививать детей.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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