Очаг гриппа субтипа H3N2 с 23 подтвержденными случаями выявлен в Башкирии

В Башкирии 23 случая подтвержденных диагноза гриппа А (субтип H3N2) зарегистрированы по данным на сегодня, 22 ноября. Такие данные на оперативном совещании в правительстве Башкирии предоставила главный санитарный врач Башкирии, глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак.
Был очаг по гриппу, в настоящее время он закрыт, отработан, пока новых случаев не выявлено.Анна Казак
Рассказала Анна Казак и о вакцинации от гриппа. По данным главного санитарного врача, сегодня в Башкирии от гриппа вакцинировано около 42% населения, при том, что запланировано привить 2,4 миллиона граждан. Казак уточнила, что в первую очередь необходимо прививать детей.