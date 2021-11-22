На новогодний корпоратив БСК банкет и культпрограмма обойдутся в 12 миллионов рублей

«Оказание услуг по организации новогоднего корпоратива (банкет)» и «Оказание услуг по организации новогоднего корпоратива (концерт)» – две эти закупки уже завершены, а значит корпоратив для 630 работников «Башкирской содовой компании» состоится. Их общая стоимость приближается к 12 миллионам рублей.
Банкет, который обойдется почти в 7,5 миллионов рублей состоится в арендованном зале «Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения», где гостей рассадят за круглые столы по 12 человек на мягкие стулья, затем им подадут семь видов холодных закусок, салат и два горячих блюда, разумеется в стоимость включен и алкоголь. Не обойдется и без подарков, а точнее подарочных наборов, которые будут состоять из бутылки игристого вина «Российское Премиум», шоколадных конфет «Коркунов» или «Рафаэлло» и памятной открытки.
Чуть в меньшую сумму обойдется пища духовная, а именно концертная программа мероприятия, 4,5 миллиона рублей оплатят концертную программу на 5–6 часов с выступлением 3-4 исполнителя или группы, с известным ведущими, танцевальными номерами и фотосъемкой.