На новогодний корпоратив БСК банкет и культпрограмма обойдутся в 12 миллионов рублей

Банкет, который обойдется почти в 7,5 миллионов рублей состоится в арендованном зале «Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения», где гостей рассадят за круглые столы по 12 человек на мягкие стулья, затем им подадут семь видов холодных закусок, салат и два горячих блюда, разумеется в стоимость включен и алкоголь. Не обойдется и без подарков, а точнее подарочных наборов, которые будут состоять из бутылки игристого вина «Российское Премиум», шоколадных конфет «Коркунов» или «Рафаэлло» и памятной открытки.