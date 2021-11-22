mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Матвей Зубалевич из Уфы сыграл роль IT-гения в сериале с Гошей Куценко в главной роли

22 ноября 2021, 14:14
Фото: bigbookname.com
В среду 24 ноября на телеканале ТВ-3 выйдет серия, в которой Зубалевич сыграл молодого миллиардера, которому пытается помочь гипнолог-Куценко.

Мистическая драма «Инсомния» с Гошей Куценко в роли психотерапевта-гипнолога идет по телеканалу ТВ-3, а эту среду в кадре со знаменитым актером окажется уроженец Уфы Матвей Зубалевич, который сыграет молодого миллиардера в депрессии из-за болезненного расставания. Куценко же, будучи маститым гипнологом, попытается помочь ему. Найдет Куценко Зубалевича в его же офисе, где тот как овощ, проводит дни, никого не принимает и ни с кем не разговаривает.

– Достаточно непростой парень. Человек, который в свои годы уже добился многого, создал крупную компанию. Он входит в список Форбс, но, к сожалению, у него нет личного счастья, что-то мешает ему внутри. Зритель узнает в конечном итоге – что ему мешает, – так высказался сам Матвей Зубалевич о своем герое.

К слову, герой Зубалевича Константин Гуров не выдумка сценаристов, в основе персонажа лежит реальный прообраз, имя которого не указывается.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48