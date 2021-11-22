Матвей Зубалевич из Уфы сыграл роль IT-гения в сериале с Гошей Куценко в главной роли

Мистическая драма «Инсомния» с Гошей Куценко в роли психотерапевта-гипнолога идет по телеканалу ТВ-3, а эту среду в кадре со знаменитым актером окажется уроженец Уфы Матвей Зубалевич, который сыграет молодого миллиардера в депрессии из-за болезненного расставания. Куценко же, будучи маститым гипнологом, попытается помочь ему. Найдет Куценко Зубалевича в его же офисе, где тот как овощ, проводит дни, никого не принимает и ни с кем не разговаривает.