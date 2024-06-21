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Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

Появились подробности оргии несовершеннолетних в Уфе

Появились подробности оргии несовершеннолетних в Уфе

21 июня 2024, 16:08
Фото: Photo by form PxHere
Источник Мксеть сообщил, что на данный момент с девочками работают врачи. Предварительно известно, что из-за сильного токсикологического отравления они ничего не помнят.

14-летние уфимки, которых предположительно мог заманить в пункт выдачи Ozon взрослый мужчина и дать им запрещенные вещества, на данный момент проходят реабилитацию.

— Их состояние, как психологическое, так и физическое, не простое. Из-за употребления препаратов они практически ничего не помнят и путаются в показаниях. Единственным адекватным свидетелем произошедшего является отец одной из них, который и нашел девочек голых в ПВЗ. Мужчина, совершивший с ними развратные действия сексуального характера, задержан. В момент происшествия он также мог находиться под действием веществ, — сообщил Мксеть источник, знакомый с ситуацией.
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О происшествии известно немного. Напомним, в Уфе отец пришел с работы и не смог найти дома 14-летнюю дочь. Она якобы пошла забирать покупки с маркеплейса. Там оказалось закрыто. Однако, внутри он заметил обнаженных девочек, которые танцевали с незнакомым мужчиной. Тогда он вскрыл дверь и вызвал полицию.

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