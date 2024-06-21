Появились подробности оргии несовершеннолетних в Уфе

О происшествии известно немного. Напомним, в Уфе отец пришел с работы и не смог найти дома 14-летнюю дочь. Она якобы пошла забирать покупки с маркеплейса. Там оказалось закрыто. Однако, внутри он заметил обнаженных девочек, которые танцевали с незнакомым мужчиной. Тогда он вскрыл дверь и вызвал полицию.