Появились подробности оргии несовершеннолетних в Уфе

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
14-летние уфимки, которых предположительно мог заманить в пункт выдачи Ozon взрослый мужчина и дать им запрещенные вещества, на данный момент проходят реабилитацию.
— Их состояние, как психологическое, так и физическое, не простое. Из-за употребления препаратов они практически ничего не помнят и путаются в показаниях. Единственным адекватным свидетелем произошедшего является отец одной из них, который и нашел девочек голых в ПВЗ. Мужчина, совершивший с ними развратные действия сексуального характера, задержан. В момент происшествия он также мог находиться под действием веществ, — сообщил Мксеть источник, знакомый с ситуацией.
О происшествии известно немного. Напомним, в Уфе отец пришел с работы и не смог найти дома 14-летнюю дочь. Она якобы пошла забирать покупки с маркеплейса. Там оказалось закрыто. Однако, внутри он заметил обнаженных девочек, которые танцевали с незнакомым мужчиной. Тогда он вскрыл дверь и вызвал полицию.