Уфимский планетарий закрывается

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Впрочем, со слов представителей планетария, закроет он свои двери ненадолго — в пределах до двух месяцев работа учреждения восстановится. В этот период рабочие будут проводить обновление здания.
Точную дату открытия планетария пообещали сообщить позже. Отметим, что представления пока не прекратились — до конца месяца купольный театр продолжает функционировать в штатном режиме.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе отреставрируют старейший кинотеатр города. Казне модернизация здания обойдется в сотни миллионов рублей.