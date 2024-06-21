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Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Уфимский планетарий закрывается

Уфимский планетарий закрывается

21 июня 2024, 05:55
Фото: pxhere.com
О прекращении работы знаменитого в столице Башкирии научно-просветительского учреждения с 1 июля сообщили в соцсетях купольного театра.

Впрочем, со слов представителей планетария, закроет он свои двери ненадолго — в пределах до двух месяцев работа учреждения восстановится. В этот период рабочие будут проводить обновление здания.

Точную дату открытия планетария пообещали сообщить позже. Отметим, что представления пока не прекратились — до конца месяца купольный театр продолжает функционировать в штатном режиме.

В Уфе за ₽235 млн начнут ремонтировать старейший кинотеатр города
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе отреставрируют старейший кинотеатр города. Казне модернизация здания обойдется в сотни миллионов рублей.

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