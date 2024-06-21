В селе Нагаево планируют открыть школу и детский сад за ₽546 млн

Всего образовательный сможет вместить 440 воспитанников: 140 детсадовцев и 300 школьников. Строительство детского сада, по планам компании, завершится до 1 сентября 2026 года, школы — до 1 ноября 2028 года. Работы в этом направлении уже начаты, сообщила Косенцова.