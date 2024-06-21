В селе Нагаево планируют открыть школу и детский сад за ₽546 млн

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Новый образовательный центр из школы и детского сада может появиться в уфимском селе Нагаево. Его строительством намерена заняться компания ООО «Юкси Парк». На эти цели компания готова выделить до 546 млн руб.
Всего образовательный сможет вместить 440 воспитанников: 140 детсадовцев и 300 школьников. Строительство детского сада, по планам компании, завершится до 1 сентября 2026 года, школы — до 1 ноября 2028 года. Работы в этом направлении уже начаты, сообщила Косенцова.
Для реализации проекта инвестор просил у республики оказать ему меры поддержки. Власти республики одобрили проект, обязавшись предоставить налоговые льготы.
Напомним, ранее между жителями села разгорелся конфликт из-за дороги на ул. Заповедной. Жители её домов перегородили по ней проезд, установив там огромный контейнер. В ситуации сельчане винят бездействие властей.