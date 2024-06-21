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В селе Нагаево планируют открыть школу и детский сад за ₽546 млн

В селе Нагаево планируют открыть школу и детский сад за ₽546 млн

21 июня 2024, 08:33
Фото: 1MI
Полностью завершить строительство планируется осенью 2028 года, заявила в рамках инвестчаса гендиректор «Юкси Парк» Татьяна Косенцова.

Новый образовательный центр из школы и детского сада может появиться в уфимском селе Нагаево. Его строительством намерена заняться компания ООО «Юкси Парк». На эти цели компания готова выделить до 546 млн руб.

Всего образовательный сможет вместить 440 воспитанников: 140 детсадовцев и 300 школьников. Строительство детского сада, по планам компании, завершится до 1 сентября 2026 года, школы — до 1 ноября 2028 года. Работы в этом направлении уже начаты, сообщила Косенцова.

Для реализации проекта инвестор просил у республики оказать ему меры поддержки. Власти республики одобрили проект, обязавшись предоставить налоговые льготы.

Напомним, ранее между жителями села разгорелся конфликт из-за дороги на ул. Заповедной. Жители её домов перегородили по ней проезд, установив там огромный контейнер. В ситуации сельчане винят бездействие властей.

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