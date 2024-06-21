В Башкирии падает рождаемость

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Статистическое ведомство также назвало районы республики, где динамика роста естественного прироста населения вызывает наибольшее беспокойство. Так, в Илишевском районе всего 5,5 случаев рождения детей приходятся на сотню тысяч жителей — это самый низкий показатель во всём регионе.
Коэффициент рождаемости в Салавате же составил 6,1%. Кроме того, низкие показатели в пределах 6,2%-6,5% фиксируют аналитики в Кумертау, Агидели, а также Чишминском, Ермекеевском и Бакалинском Башкортостана.
Данные на портале ЗАГС между тем гласят, что к 20 июня 2024 года в России принято более 953 тысяч заявлений о рождении. Среди них 51% мальчиков и 49% девочек. Средний возраст матерей — 29,8 года, отцов — 29,2 года.
В роддомах также зарегистрировали рождение 8871 двойняшек. Самыми популярными именами мальчиков в Башкирии являются Эмир, Марк, Матвей, Амир и Тимур. Девочек же чаще всего называют именами Амина, Арина, Ева, София и Ясмина. Среди редких и необычных за последнее время — мужские Эльдан, Радик, Нил, Борис и Забир, а также женские Шахноз, Миррослава, Иванка, Сальсабиль и Иванка.
Ранее Mkset сообщал о неутешительных данных по детской смертности в регионе. В первые четыре месяца было зарегистрировано почти полсотни случаев, пополнивших печальную статистику. В целом же по Приволжскому федеральному округу аналитики всё же заметили небольшое сокращение детской смертности на 6,8%.