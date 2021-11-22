Казанцы пожаловались на резкий скачок цен на такси после QR-кодов

Вместе с тем даже при наличие прививки от коронавируса QR-код есть не у всех людей, так как на портале Госуслуг коды появляются с опозданием, а у некоторых, особенно пожилых жителей, смартфонов нет вообще, в связи с этим многим жителям приходится на такси добираться в МФЦ за QR-кодом.