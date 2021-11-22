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Казанцы пожаловались на резкий скачок цен на такси после QR-кодов

22 ноября 2021, 19:02
Фото: pixabay.com
Жители столицы Республики Татарстан пожаловались на увеличение цен на такси. По мнению местных жителей, скачок цен связан с введением в регионе системы QR-кодов в общественном транспорте.

Как рассказывает News.ru, казанцы сообщили, что цены на такси поднялись как минимум в два раза. Так, например, поездка от Московского района до микрорайона Юдино, стоимость которой ранее не превышала 250 рублей, сегодня была оценена сервисом заказа такси в 500 рублей.

«Необходимо было съездить в поликлинику, забрать QR-код по медотводу. Вот и посмотрела, почём мне это обойдётся. Посмотрим, какие цены будут завтра», — отметила местная жительница.

При этом наблюдательные горожане заметил, что резкое увеличение цен на такси наблюдалось только в первой половине дня, после чего уровень цен вернулся в прежние рамки. Также люди сообщили о полупустых автобусах.

«Пока ехала, видела полупустые автобусы. Вечером снова придется ехать на такси, какой будет сумма — без понятия. Хотя есть две прививки, но QR-код ещё не пришёл и в автобус я сесть, к сожалению, не мог», — поделилась другая жительница города.

Вместе с тем даже при наличие прививки от коронавируса QR-код есть не у всех людей, так как на портале Госуслуг коды появляются с опозданием, а у некоторых, особенно пожилых жителей, смартфонов нет вообще, в связи с этим многим жителям приходится на такси добираться в МФЦ за QR-кодом.

«Я работаю за двоих, родители пенсионеры. И вот это введение QR-кода в транспорте убивает просто. Кто-то едет в МФЦ, чтобы его получить, и, опять-таки, на такси. При этом не все имеют смартфоны, у многих кнопочные телефоны. Вот и получается весь этот дурдом, — пожаловалась горожанка.

В пресс-службе предприятия «Метроэлектротранс» сообщил, что система QR-кодов была введена на общественном транспорте региона, включая городские, пригородные, межмуниципальные автобусы и метрополитен, с 22 ноября.

По сведениям региональных властей, данные ограничительные меры могут быть отменены в республике в том случае, если эпидемиологическая ситуация по коронавирусу нормализуется.

Напомним, Республика Татарстан стала первой в России, где была введена система QR-кодов на общественном транспорте.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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