Газпромбанк Автолизинг в 1,7 раза увеличил свою долю на рынке автолизинга

По данным анкетирования более 100 компаний, он вырос на 74% (с учетом спецтехники) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Аналитики агентства связывают такую динамику с высоким спросом со стороны предприятий малого и среднего бизнеса на фоне дефицита автомобилей и увеличения их стоимости. Также в «Эксперт РА» отмечают более чем двукратный рост объемов нового бизнеса в сегменте строительной техники (+106% к аналогичному периоду прошлого года) на фоне госсубсидирования этого типа предметов лизинга и реализации крупных инфраструктурных проектов.