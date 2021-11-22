Газпромбанк Автолизинг в 1,7 раза увеличил свою долю на рынке автолизинга

В январе–сентябре 2021 года лизинговая компания профинансировала 12 373 сделки на общую сумму 48,86 млрд рублей с НДС (+208%). Среди основных факторов, обеспечивших Газпромбанк Автолизингу опережающую рынок динамику, — дальнейшая региональная экспансия, запуск фирменной субсидии и финансирование новых типов техники.
По предварительным данным проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА» исследования, суммарный объем нового бизнеса (предоставленное финансирование за отчетный период) российского рынка лизинга за 9 месяцев 2021 года составил 1,5 трлн рублей, что на 53% превышает аналогичный показатель прошлого года. Основной прирост продемонстрировал сегмент автолизинга.
По данным анкетирования более 100 компаний, он вырос на 74% (с учетом спецтехники) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Аналитики агентства связывают такую динамику с высоким спросом со стороны предприятий малого и среднего бизнеса на фоне дефицита автомобилей и увеличения их стоимости. Также в «Эксперт РА» отмечают более чем двукратный рост объемов нового бизнеса в сегменте строительной техники (+106% к аналогичному периоду прошлого года) на фоне госсубсидирования этого типа предметов лизинга и реализации крупных инфраструктурных проектов.
Наиболее выдающихся результатов — 7-е место по сумме сделок — Газпромбанк Автолизингу удалось добиться в легковом, самом конкурентном сегменте, где компания заняла долю в 6,5%, что вдвое превышает аналогичный показатель годом ранее. Самыми крупными регионами продаж для лизинговой компании стали Москва и МО (35% нового бизнеса), Санкт-Петербург и Ленинградская область (16%), ПФО (14%), УФО и ЮФО (по 9%). «Надежное партнерство с нашей компанией мы обеспечиваем комплексным подходом к улучшению условий обслуживания клиентов.
За прошедший период мы кардинальным образом пересмотрели условия по повторным продажам, авансам и типам финансируемой техники, а также поддержали и продолжаем поддерживать бизнес предприятий МСБ нашей фирменной субсидией, когда рынок в ней особенно нуждаются. Для традиционных клиентов мы открыли офисы в новых регионах, а новаторам предлагаем значительно доработанный онлайн-лизинг», — говорит Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг.