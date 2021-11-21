В Нуримановском районе Башкирии 7 взрослых и 5 детей на квадроциклах застряли в снегу

В субботний вечер, 20 ноября в центр обработки вызовов системы 112 поступило тревожное сообщение от группы туристов, 12 человек, 5 из которых несовершеннолетние, оказались в снежном плену. Компания с детьми решила проехаться на кваадроциклах по привычному и хорошо изученному маршруту, однако снега там оказалось значительно больше, чем они предполагали.
– Мы выехали с базы Бухта Кила в сторону урочище Гоголевские пруды, это известный для нас маршрут, часто там катаемся. Но в этот раз мы не были готовы к тому, что там столько снега намело, – приводит слова одного из членов компании Госкомитет по ЧС.
По этой причине несколько квадроциклов вышли из строя, а любителям активного отдыха понадобилась помощь спасателей.
По данным на вечер 20 ноября спасатели Госкомитета РБ по ЧС эвакуировали двоих из компании, в целости и сохранности доставив их на базу отдыха, после чего снова отправились в снежную ловушку, чтобы транспортировать оставшихся нам людей, а также эвакуировать вышедшую из строя технику.