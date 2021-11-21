В Нуримановском районе Башкирии 7 взрослых и 5 детей на квадроциклах застряли в снегу

– Мы выехали с базы Бухта Кила в сторону урочище Гоголевские пруды, это известный для нас маршрут, часто там катаемся. Но в этот раз мы не были готовы к тому, что там столько снега намело, – приводит слова одного из членов компании Госкомитет по ЧС.