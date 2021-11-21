В небе над Башкирией летевший из Сочи в Тюмень самолет подал сигнал о неисправности

В связи с неисправностью пилоты запросили выход из слоя RVSM, для этого воздушного пространства автопилот и высотомер должны быть в рабочем состоянии, а в обратном случае пилот должен связаться с управлением воздушным движением, которое выведет самолет из воздушного пространства РВСМ или примет другое решение.