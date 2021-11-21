В небе над Башкирией летевший из Сочи в Тюмень самолет подал сигнал о неисправности

Накануне днем, в субботу 20 ноября, в небе над Башкирией произошел инцидент. По данным издания, капитан воздушного судна Boeing 737-8KN, следовавшего с пассажирами из Сочи в Тюмень, сообщил о неисправности оборудования, в самолете прекратила функционировать стабилизация высоты.
В связи с неисправностью пилоты запросили выход из слоя RVSM, для этого воздушного пространства автопилот и высотомер должны быть в рабочем состоянии, а в обратном случае пилот должен связаться с управлением воздушным движением, которое выведет самолет из воздушного пространства РВСМ или примет другое решение.
В таких случаях для продолжения рейса пилотам назначаются новые эшелоны полета, однако капитан Boeing действовал по протоколу.
В итоге выяснилось, что самолет не подавал сигнал бедствия и не добавлял срочности, а как и полагается проследовал в аэропорт значения, где благополучно приземлился.