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В небе над Башкирией летевший из Сочи в Тюмень самолет подал сигнал о неисправности

21 ноября 2021, 14:34
Фото: 1mediainvest
20 ноября капитан Boeing 737-8KN, следовавшего из Сочи в Тюмень, сообщил о неисправности оборудования, пролетая в воздушном пространстве Башкирии, сообщила «Комсомольская правда».

Накануне днем, в субботу 20 ноября, в небе над Башкирией произошел инцидент. По данным издания, капитан воздушного судна Boeing 737-8KN, следовавшего с пассажирами из Сочи в Тюмень, сообщил о неисправности оборудования, в самолете прекратила функционировать стабилизация высоты.

В связи с неисправностью пилоты запросили выход из слоя RVSM, для этого воздушного пространства автопилот и высотомер должны быть в рабочем состоянии, а в обратном случае пилот должен связаться с управлением воздушным движением, которое выведет самолет из воздушного пространства РВСМ или примет другое решение.

В таких случаях для продолжения рейса пилотам назначаются новые эшелоны полета, однако капитан Boeing действовал по протоколу.

В итоге выяснилось, что самолет не подавал сигнал бедствия и не добавлял срочности, а как и полагается проследовал в аэропорт значения, где благополучно приземлился.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
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