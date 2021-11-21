В Башкирии в возрасте 38 лет скончался политик и общественный деятель Ильнур Салахов

Ильнур Салахов – общественник, активист и политик из Нефтекамска, член партии Яблоко. В социальных сетях его вспоминают добрыми словами, уточняя и то, что у Ильнура горели глава и он всегда стремился делать добро, очень радел за Нефтекамск, был защитником озера Светлое. Сообщается, что он долго боролся с онкологическим заболеванием. К сожалению болезнь оказалась сильнее.