В Башкирии в возрасте 38 лет скончался политик и общественный деятель Ильнур Салахов

Ильнур Салахов – общественник, активист и политик из Нефтекамска, член партии Яблоко. В социальных сетях его вспоминают добрыми словами, уточняя и то, что у Ильнура горели глава и он всегда стремился делать добро, очень радел за Нефтекамск, был защитником озера Светлое. Сообщается, что он долго боролся с онкологическим заболеванием. К сожалению болезнь оказалась сильнее.
Прощание с Ильнуром Салаховым состоялось вчера, 20 ноября. Сегодня, 21 числа он будет похоронен в деревне Новый-Чуганак Краснокамского района.
– Искренние соболезнования родным и близким. Ильнур был неравнодушным и искренним человеком радеющим за интересы жителей Нефтекамска. Светлая память!, – так прокомментировал в социальной сети печальное известие о смерти Салахова Рустем Ахмадинуров, заместитель председателя Курултая Башкирии.
Редакция Mkset выражает свои соболезнования родным, близким и соратникам Ильнура Салахова.