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В Башкирии в возрасте 38 лет скончался политик и общественный деятель Ильнур Салахов

21 ноября 2021, 05:06
Фото: facebook.com
Сегодня, 21 ноября его похоронят на родине, в деревне Новый-Чуганак Краснокамского района.

Ильнур Салахов – общественник, активист и политик из Нефтекамска, член партии Яблоко. В социальных сетях его вспоминают добрыми словами, уточняя и то, что у Ильнура горели глава и он всегда стремился делать добро, очень радел за Нефтекамск, был защитником озера Светлое. Сообщается, что он долго боролся с онкологическим заболеванием. К сожалению болезнь оказалась сильнее.

Прощание с Ильнуром Салаховым состоялось вчера, 20 ноября. Сегодня, 21 числа он будет похоронен в деревне Новый-Чуганак Краснокамского района.

– Искренние соболезнования родным и близким. Ильнур был неравнодушным и искренним человеком радеющим за интересы жителей Нефтекамска. Светлая память!, – так прокомментировал в социальной сети печальное известие о смерти Салахова Рустем Ахмадинуров, заместитель председателя Курултая Башкирии.

Редакция Mkset выражает свои соболезнования родным, близким и соратникам Ильнура Салахова.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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