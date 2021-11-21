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В Башкирии в пожаре мужчина сильно обжег кисти и потерял неходячего инвалида-отца

21 ноября 2021, 09:40
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
21 ноября около трех часов ночи в ГУ МЧС Башкирии сообщили о пожаре в деревне Кудашево Бураевского района, который стал причиной увечий мужчины и смерти его же отца, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Возгорание произошло ночью 21 ноября в здании по улице Энергетиков в деревне Кудашево Бураевского района. Пожарные выехали на место происшествия, где и обнаружили, что огонь уже уничтожил деревянную постройку, при этом очаг пожара был внутри дома.

В пожаре пострадал мужчина 1971 года рождения, он получил сильные ожоги кистей и был госпитализирован в Бураевскую центральную больницу. К сожалению в пожаре погиб отец мужчины 1950 года рождения, неходячий инвалид второй группы.

Следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России продолжают работать на месте, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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