В Башкирии от коронавируса скончался 81-летний общественный деятель Риф Даминев

20 ноября коронавирус унес жизнь Рифа Даминева, который проявил себя и педагогом, и человеком искусства, и политиком, а также вошел в книгу «Известные люди Башкортостана», сообщила газета «Стерлитамакский рабочий».

Вчера, 20 ноября от коронавируса, который стал причиной обострения возрастных заболеваний, ушёл из жизни известный общественный деятель, почётный гражданин города Стерлитамак, почётный химик СССР, почётный работник среднего профессионального образования Российской Федерации, заслуженный работник народного образования Башкирии известный общественный деятель, писатель, поэт и композитор Риф Даминев. Прощание с Рифом Дамиевым состоится в понедельник, 22 ноября., в 11.00 часов. По адресу ул. Комарова, 18 а, где расположен стерлитамакский Дом прощания. Mkset выражает свои соболезнования.