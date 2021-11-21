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Упавший снег с крыши покорежил иномарку в Уфе

21 ноября 2021, 11:49
Фото: УГЗ Уфы
Утром 21 ноября в ИДЦ Управления гражданской защиты Уфы сообщили о том, что снег упал с крыши и повредил припаркованную иномарку, сообщили в УГЗ Уфы.

Сегодня 21 ноября около 11:30 в информационно-диспетчерский центр города Уфы очевидцы сообщили о том, что с крыши административного здания по улице Менделеева, 219/3, снег сошел на автомобиль. Припаркованный под злополучной крышей автомобиль Toyota был поврежден, однако, по счастливой случайности никто из людей не пострадал.

В УГЗ Уфы напомнили уфимцам и гостям столицы о том, что крайне не рекомендуется оставлять авто вблизи зданий, рядом с деревьями, а также рядом с линиями электропередач. Пешеходам же напомнили о том, что проходя мимо домов, особенно оснащенных табличками «Осторожно, сход снега!», необходимо быть крайне осмотрительными и внимательными.

Также в УГЗ всех уфимцев призывают сообщать о наледи или шапке снега на том или ином здании, которая может угрожать жизни и здоровью людей, в управляющую компанию или по номеру «112».

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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