Упавший снег с крыши покорежил иномарку в Уфе

Сегодня 21 ноября около 11:30 в информационно-диспетчерский центр города Уфы очевидцы сообщили о том, что с крыши административного здания по улице Менделеева, 219/3, снег сошел на автомобиль. Припаркованный под злополучной крышей автомобиль Toyota был поврежден, однако, по счастливой случайности никто из людей не пострадал.
В УГЗ Уфы напомнили уфимцам и гостям столицы о том, что крайне не рекомендуется оставлять авто вблизи зданий, рядом с деревьями, а также рядом с линиями электропередач. Пешеходам же напомнили о том, что проходя мимо домов, особенно оснащенных табличками «Осторожно, сход снега!», необходимо быть крайне осмотрительными и внимательными.
Также в УГЗ всех уфимцев призывают сообщать о наледи или шапке снега на том или ином здании, которая может угрожать жизни и здоровью людей, в управляющую компанию или по номеру «112».