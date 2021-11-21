Упавший снег с крыши покорежил иномарку в Уфе

В УГЗ Уфы напомнили уфимцам и гостям столицы о том, что крайне не рекомендуется оставлять авто вблизи зданий, рядом с деревьями, а также рядом с линиями электропередач. Пешеходам же напомнили о том, что проходя мимо домов, особенно оснащенных табличками «Осторожно, сход снега!», необходимо быть крайне осмотрительными и внимательными.