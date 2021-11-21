Хабиров поздравил телевизионщиков с праздником, а телеканал «БСТ» с днем рождения

Радий Хабиров в рамках уже традиционной в его блоге рубрики ЖЗЛ Башкортостан назвал лучших работников телевидения на его взгляд. В топ главы Башкирии вошли Светлана Мушкина, которую Хабиров назвал одной из хранительниц традиций телеканала «БСТ», которая лишь недавно вышла на заслуженный отдых.