Хабиров поздравил телевизионщиков с праздником, а телеканал «БСТ» с днем рождения

Поздравляю всех сотрудников телеканалов со Всемирным днем телевидения! У телеканала «БСТ» сегодня двойной праздник, он отмечает двадцатилетний юбилей.Радий Хабиров
Радий Хабиров в рамках уже традиционной в его блоге рубрики ЖЗЛ Башкортостан назвал лучших работников телевидения на его взгляд. В топ главы Башкирии вошли Светлана Мушкина, которую Хабиров назвал одной из хранительниц традиций телеканала «БСТ», которая лишь недавно вышла на заслуженный отдых.
Там же оказалась диктор радио ГТРК «Башкортостан» Наиля Галяутдинова, режиссер спортивных трансляций Ильдар Абзалилов, главный редактор информационных программ ГТРК «Башкортостан» Алексей Агров и спортивный оператор Вадим Семёнов.