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Андрей Назаров остался недоволен темпами строительства поликлиники при РКБ в Уфе

21 ноября 2021, 06:25
Фото: pravitelstvorb.ru
20 ноября премьер-министр Башкирии Андрей Назаров посетил новый корпус поликлиники РКБ им..Куватова, хирургический корпус Республиканского кардиоцентра, а также Центр детской онкологии и гематологии, сообщила пресс-служба правительства Башкирии.

Вчера, 20 ноября премьер-министр Башкирии Андрей Назаров посетил сразу несколько строящихся больниц и поликлиник в Уфе, в том числе хиркорпус кардиоцентра Башкирии и центр детской онкологии и гематологии на базе РДКБ.

Однако визит чиновника прошел не совсем гладко, так Андрей Назаров остался недоволен темпами строительства семиэтажной поликлиники с парковкой при РКБ имени Куватова на 1500 посещений в смену, строительство которой планируют завершить в 2023 году. По мнению Назарова строительство идет медленно, для того, чтобы объект все же был сдан в срок он поручил подрядчикам нарастить скорость работ.

Темпами строительства хирургического корпуса кардиоцентра и Центра детской онкологии и гематологии Андрей Назаров остался удовлетворен. Хирургический корпус при кардиоцентре готов на 80%. Что касается детского онкоцентра, где в данный момент ведутся работы по выносу кабельной линии и подготовка к демонтажным работам, Назаров даже похвалил подрядчика, назвав его стабильным и выразил надежду на то, что объект будет сдан чуть раньше заявленных сроков и откроет свои двери в преддверии 450 летия Уфы. Маленькие пациенты и их родители этого очень ждут.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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