Андрей Назаров остался недоволен темпами строительства поликлиники при РКБ в Уфе

Темпами строительства хирургического корпуса кардиоцентра и Центра детской онкологии и гематологии Андрей Назаров остался удовлетворен. Хирургический корпус при кардиоцентре готов на 80%. Что касается детского онкоцентра, где в данный момент ведутся работы по выносу кабельной линии и подготовка к демонтажным работам, Назаров даже похвалил подрядчика, назвав его стабильным и выразил надежду на то, что объект будет сдан чуть раньше заявленных сроков и откроет свои двери в преддверии 450 летия Уфы. Маленькие пациенты и их родители этого очень ждут.