Уфимка поделилась лайфхаками, как и чем поддержать арестанта СИЗО в Башкирии

После материала Mkset о жизни и быте арестанток в СИЗО-1 в Уфе, в котором также была рассказана история матери нынешней арестантки следственного изолятора, в редакцию Mkset с достаточно удивительном предложением обратилась читательница, близкий человек которой также находился в местах лишения свободы. По мнению женщины, материал корреспондента соответствует действительности, но она решила поделиться практическими советами и даже лайфхаками для тех, кто оказался в подобной ситуации, которая в первое время является самой что ни на есть шокирующей для всех ее участников.
Удивительным стал тот факт, что все эти методы абсолютно законны и прозрачны, то есть речь с нашей собеседницей, назовем ее Мариной, шла не о каких-то тайных схемах и подпольных штуковинах. Это рассказ матери, которая в свое время взяла себя в руки, смогла справиться с паникой и горем, пусть и не сразу, но нашла способы законно облегчить поддержку своего ребенка, который оказался в заключении.
— Я про эту комнату приема передач могу бесконечно рассказывать, хоть и была там пару раз всего. Мать, с которой вы разговаривали, не рассказала о самом главном, мне так кажется, — начала свой рассказ Марина.
Женщина держится уверенно и явно дорожит нажитым опытом. И передать его хочет полноценно — перед нею лежит лист бумаги с записями, она подготовилась, чтобы не забыть ничего важного. Заметно, что она немного волнуется, тема, как ни крути, щекотливая и болезненная.
— В комнате приема передач очереди жуткие, антисанитария, кто в первый раз приехал и правил не знал, например,
конфеты в обертке принес, прямо там стоит и разворачивает каждую конфетку, перекладывая из мешочка в другой. Алло, пандемия на территории СИЗО не работает? Ну и такого полно, сегодня сигареты в запечатанной пачке надо передавать, чтоб работник целостность упаковки своими руками проверил, завтра все пачки расфасовывать, спички тоже надо отдельно, в один мешочек сами спички, в другой коробки.
Век живи, век учись, блин. А пока учишься, там все течет и меняется, — честно признается Марина.
— Как-то я, наученная горьким опытом, решила, чтоб там в грязи не открывать ничего, всё дома приготовить, кофе гранулированный в мешочек пересыпала, а мне в окошке и говорят — «кофе только в упаковке, а то вдруг вы туда наркотики накрошили». Так и сказали, да. Сахарный песок тоже нельзя, только рафинад, который в кубиках, и то не больше килограмма, — рассказывает женщина.
Женщина сама не понимает, как не замечала в этой самой комнате приема передач плаката про какую-то ФГУП Калужское ФСИН России, да и вообще, какая Калуга, в Башкирии вроде живем. С наступлением пандемии в СИЗО закрылся киоск, через который можно было купить продуктов своему близкому сидельцу, а сайт «ФСИН-покупка» оказался настоящим интернет-магазином.
«Сервис по формированию и вручению передач ПОО ФГУП Калужское ФСИН России приветствует Вас
Уважаемые пользователи!
Обращаем Ваше внимание, что работа интернет-ресурса fsin-pokupka.ru в магазинах подведомственных ФГУП «Калужское» ФСИН России ведётся в штатном режиме. Вы можете дистанционно приобрести продукты питания и товары первой необходимости для Ваших родных и близких, соблюдая режим самоизоляции».
Таким сообщением встречает тот самый сайт, о котором рассказала Марина. Женщина резко встрепенулась и поспешила сообщить, что на данный сайт регулярно делают сайты-подделки, так называемые зеркала. Родственники наберут арестанту гостинцев, станут их оплачивать, а сумма капает ни в какой не в магазин, а аферистам в карман. Марина говорит, что гады пользуются тем, что люди в стрессе, да еще и пожилые могут легко «купиться» на такую уловку, и призывает быть внимательнее. И не только в случае с покупками в интернете…
Возвращаясь к этому сайту, у которого даже есть приложение, работающее на обеих популярных операционных системах, Марина показала своеобразный маркетплейс. Все товары разделены по категориям, остается выбрать из того, что в наличии, определиться с количеством и оплатить покупку, которую арестанту в течение несколько дней принесут прямо в камеру. Марина показывает, что приложение автоматически видит, сколько килограммов продуктов и промтоваров заказано, и указывает оставшееся количество. И правда, выглядит удобно.
— Конечно, самой ходить по магазинам тоже вариант, там и акции всякие, и на оптовый рынок можно заглянуть. Но, во-первых, это время, а, во-вторых, тяжесть. Да и пока по магазинам наездишься, пока все это дотащишь до комнаты приема передач, минимум три часа в очереди простоишь, а это в будний день. В общем, альтернатива этим постоянным поездкам есть, мне так удобнее, да и спину беречь стараюсь. Ну и пандемия в конце концов, всё дистанционно, чинно и мирно. Там, конечно, все серьезно, надо свои данные оставлять все, от безымянного доброжелателя заказ никто не оформит. Хотелось бы верить, что эти мои лайфхаки никому не понадобятся, но пусть люди знают, — честно рассказывает Марина.
Марина вспоминает слова бывшей сиделицы, что «передачки — это наше всё», и добавляет, что для родителей куда важнее информация, особенно на первых порах.
— Вот человек туда попадает и всё, ни слуху ни духу. Адвокат если будет коридорный (бесплатный от государства — прим. ред.), неизвестно, когда удосужится посетить человека, если вообще удосужится, конечно. Ну и ждать, что он записочку от близкого передаст или хоть на словах весточку. Связи, надо полагать, нет, а может и есть, я вам тут про законные лайфхаки говорю.
Если бы я раньше знала про сервис ФСИН-письмо, ох сколько бы я себе нервных клеток сохранила! Пишете письмо, но не от руки, а печатаете, вместимость нормальная, вроде бы 2500 знаков, ну мне всегда хватало. Мало того, можно и фото отправить туда, его на принтере распечатают и передадут тоже, — рассказывает Марина.
Общая стоимость одной страницы письма объемом до 2500 знаков — 55 рублей плюс стоимость ответа на одной странице 55 рублей, плюс фотография 30 рублей. Вы можете не заказывать ответ и отправку фотографии. Максимальный размер письма составляет восемь страниц или 20 тысяч знаков. Количество писем и ответов в месяц не ограничено. Вы можете отправить так называемое «пустое письмо», то есть письмо вообще без собственного текста, но с заказанным ответом. В этом случае стоимость его составит 55 рублей, а ваш адресат получит оплаченный вами бланк ответа, который сможет использовать в любой момент по мере необходимости, — говорится на сайте ФСИН-письмо.
— Конечно, письма читают цензоры, мат там строго запрещен, так что лучше культурно писать, ну и бытовуху всякую, «как жизнь, как здоровье, что нужно», в первую очередь, ну никак не подробности уголовного дела и другие конфиденциальные вещи. В общем, нужно соблюдать субординацию, — добавляет Марина.
Женщина добавила, что арестантам есть возможность звонить, таксофоны стоят и время на звонки выделяется, говорят, еще видеосвязь есть, но она ею не пользовалась.
Думать, что за решеткой существует лишь натуральный обмен, неверно. Марина лишь обмолвилась о том, что есть и система «ФСИН-Деньги», сама она ей не пользовалась, но нам этот момент показался очень интересным и мы решили чуть подробнее узнать и о законных финансовых потоках со свободы за забор.
— Определенная сумма денег вполне может понадобится заключенному в СИЗО — ею оплачивают дефицитные продукты питания и предметы личной гигиены, покупают лекарства, лечат зубы у стоматолога. Денежный перевод можно осуществить в онлайн-режиме. Для этого проходят регистрацию в личном кабинете на сайте, пополняют баланс при необходимости, заполняют поля в форме поручения, и перевод денежных средств в ИК будет осуществлен на лицевой счет арестанта, — рассказывает Марина.
Сумма перевода и количество переводов на одного заключенного не ограничены. По словам женщины, это не благотворительная контора, за переводы берется комиссия, она составляет 3,9% от суммы, но не менее 70 рублей. Оплата производится с помощью банковской карты — разве что PayPal не принимают.
По словам Марины, в СИЗО свидания для большего количества арестантов бывают только короткими, и происходят по телефону через стекло. Причем в комнате одновременно находятся несколько арестантов с одной стороны стекла, несколько их близких людей с другой. По словам женщины, в процессе таких свиданий часто приходится переспрашивать, и называет телефон, по которому приходится общаться, глухим. Добавляет она и то, что помимо стекла посетителя с арестантом разделяет решетка.
Попасть на свидание не так просто, как на воле, признается Марина. Пригласил — согласились, вот и свидание. В СИЗО все несколько иначе, если еще ведется следствие, родственнику или другому близкому человеку нужно обратиться к следователю, который ведет дело, и попросить разрешение на свидание.
Если он его выдаст — дело за малым, нужно приехать в комнату свиданий и записаться, можно это сделать лишь один час в день. Сотрудник изучит разрешение, посмотрит график и запишет человека на свидание, которое продлится час сквозь стекло и решетку.
Если же следствие уже завершилось, то арестант переходит в ведение судьи, который будет рассматривать его дело, или же уже рассмотрел, но сиделец все еще в СИЗО, потому что ждет апелляцию. В любом случае надо ехать в суд и просить у судьи бумагу о том, что судья не против, дальше порядок действий аналогичный.
Есть в СИЗО и возможность длительных свиданий, но не для всех, а лишь для тех, кто решил не просто отбывать наказание, а работать в изоляторе, уточняет Марина. Это, по ее словам, дает уйму преимуществ, например, срок по тяжким статьям работающим заключенным сокращается на треть, по статьям средней тяжести уменьшается вполовину. И только им предоставляется возможность попасть на длительное свидание, которое продолжается несколько дней в помещении гостиничного типа. Но это уже совсем другая история.