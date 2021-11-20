Уфимка поделилась лайфхаками, как и чем поддержать арестанта СИЗО в Башкирии

— Конечно, самой ходить по магазинам тоже вариант, там и акции всякие, и на оптовый рынок можно заглянуть. Но, во-первых, это время, а, во-вторых, тяжесть. Да и пока по магазинам наездишься, пока все это дотащишь до комнаты приема передач, минимум три часа в очереди простоишь, а это в будний день. В общем, альтернатива этим постоянным поездкам есть, мне так удобнее, да и спину беречь стараюсь. Ну и пандемия в конце концов, всё дистанционно, чинно и мирно. Там, конечно, все серьезно, надо свои данные оставлять все, от безымянного доброжелателя заказ никто не оформит. Хотелось бы верить, что эти мои лайфхаки никому не понадобятся, но пусть люди знают, — честно рассказывает Марина.