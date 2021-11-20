Не больше, не меньше: в Башкирии заболеваемость коронавирусом остается на плато

Кроме того, в сводке оперштаба Башкирии отмечено, что еще 31 пациент умер от коронавируса. Отметим, что показатели заболеваемости и смертности в регионе существенно не меняются после окончания нерабочих дней в начале ноября. О том, что очередная волна заболеваемости вышла на плато, было заявлено еще две недели назад, тем не менее спад темпов в регионе пока не замечен.