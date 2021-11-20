Не больше, не меньше: в Башкирии заболеваемость коронавирусом остается на плато

Число заболевших коронавирусом в Башкирии за минувшие сутки составило 679 человек, таким образом общее количество больных за весь период пандемии в регионе официально достигло 99652 случаев.
При этом за сутки выписаны по выздоровлению 633 человека (общее количество успешно перенесших опасную инфекцию составило 88524 жителя республики).
Кроме того, в сводке оперштаба Башкирии отмечено, что еще 31 пациент умер от коронавируса. Отметим, что показатели заболеваемости и смертности в регионе существенно не меняются после окончания нерабочих дней в начале ноября. О том, что очередная волна заболеваемости вышла на плато, было заявлено еще две недели назад, тем не менее спад темпов в регионе пока не замечен.
📍 Вакцинировались I компонентом — 1,87 млн жителей республики, II компонентом — 1,6 млн. Напомним, что глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве региона отметил, что «первый этап, который перед нами ставили, в 60%» в Башкирии успешно выполнен.