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Не больше, не меньше: в Башкирии заболеваемость коронавирусом остается на плато

20 ноября 2021, 08:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Статистика заболеваемости и смертности от коронавируса в республике почти весь ноябрь остается примерно на той же планке.

Число заболевших коронавирусом в Башкирии за минувшие сутки составило 679 человек, таким образом общее количество больных за весь период пандемии в регионе официально достигло 99652 случаев.

При этом за сутки выписаны по выздоровлению 633 человека (общее количество успешно перенесших опасную инфекцию составило 88524 жителя республики).

Кроме того, в сводке оперштаба Башкирии отмечено, что еще 31 пациент умер от коронавируса. Отметим, что показатели заболеваемости и смертности в регионе существенно не меняются после окончания нерабочих дней в начале ноября. О том, что очередная волна заболеваемости вышла на плато, было заявлено еще две недели назад, тем не менее спад темпов в регионе пока не замечен.

📍 Вакцинировались I компонентом — 1,87 млн жителей республики, II компонентом — 1,6 млн. Напомним, что глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве региона отметил, что «первый этап, который перед нами ставили, в 60%» в Башкирии успешно выполнен.

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