Кириенко и Никитин обсудили проекты по развитию Нижегородской области

Он отметил, что были рассмотрены программы развития, а также транспортные программы. По его мнению, самым важным завершенным проектом является Ольгинская транспортная развязка. Также были приняты решения о поддержке инфраструктуры. На нее выделят свыше 83 миллиардов рублей за счет средств федерального бюджета. Кроме этого, вскоре начнутся работы по строительству двух станций метро в Нагорной части и двух в Заречной. Также будет реконструирована детская больница, начнется строительство университетского центра в городе, построят Ледовый дворец.