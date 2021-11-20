Кириенко и Никитин обсудили проекты по развитию Нижегородской области

Встреча состоялась 19 ноября 2021 года. На мероприятии Кириенко посетил набережную Федоровского и парк «Швейцария», пишет newsnn.ru.
Он отметил, что были рассмотрены программы развития, а также транспортные программы. По его мнению, самым важным завершенным проектом является Ольгинская транспортная развязка. Также были приняты решения о поддержке инфраструктуры. На нее выделят свыше 83 миллиардов рублей за счет средств федерального бюджета. Кроме этого, вскоре начнутся работы по строительству двух станций метро в Нагорной части и двух в Заречной. Также будет реконструирована детская больница, начнется строительство университетского центра в городе, построят Ледовый дворец.
Кириенко отметил, что проекты развития будут направлены не только на Нижний Новгород, но и на другие города региона.
Он также сказал, что очень важно посмотреть на то, как выполняется программа по восстановлению святынь Сарова и Дивеева и как создается туристическая инфраструктура. Для юга Нижегородской области открываются отличные перспективы. На этой территории возводится новая трасса Москва — Казань. Ее строительство может принести области более 30 тысяч рабочих мест.
На встрече обсудили и такие уникальные населенные пункты, как Дивеево, Саров, Арзамас, Большое Болдино, Городец, Семенов, Балахна. Вложения в инфраструктуру сделают жизнь людей более комфортной и качественной. Это поможет привлечь инвесторов, которые будут вкладываться в создание производств, что приведет к появлению новых рабочих мест в Нижегородской области.