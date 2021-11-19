В Уфе на Нагаевском шоссе снизили скоростной режим

— Одной из главных причин серьезных ДТП на дорогах остается выезд автомобиля на встречную полосу. Чтобы и предотвратить подобные инциденты, и максимально застраховать машины от лобовых столкновений, на оживленных дорогах устанавливают центральные разделительные ограждения между встречными потоками, -рассказали дорожные полицейские.