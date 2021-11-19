В Благоварском районе Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации по птичьему гриппу

Сегодня 19 ноября постановление о введении режима ЧС в Благоварском районе подписал его глава Марат Юсупов. О вспыхнувших очагах стало известно вчера, сегодня днем о них сообщил Россельхознадзор и ветеринарное управление Башкирии.
По информации ведомств, 18 ноября им пришла информация о массовой гибели уток и гусей в хозяйстве «Благоварский» в селе Языково, деревне Домбровка и у индивидуального предпринимателя из поселка Коб-Покровка. Специалистами был отобран материал погибших птиц для исследований. Он и показал, что они заражены опасной инфекцией.
Контроль за выполнением положения возлагается на заместителя главы Администрации Благоварского района по вопросам сельского хозяйства, заместителя председателя комиссии по предупреждению и ликвидации и обеспечению пожарной безопасности.
Напомним, что уже вторая вспышка птичьего гриппа в регионе, первая случилась в октябре 2021 года в Туймазинском районе Башкирии.