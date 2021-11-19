СП РФ признала программу оплаты труда врачей неэффективной

Как пишет 360tv.ru со ссылкой на газету «Известия», Минздрав и ФОМС быстро подобрали конкретные мероприятия для того, чтобы увеличить оклады медработников. В отчете Счетной палаты значится, что Фонд обязательного медицинского страхования недостаточно эффективно использовал в течение первого полугода текущего года 18,3 млрд рублей. Средства предназначались для увеличения зарплат врачей. Почему освоение средств стало неэффективным, пока неизвестно.
По словам ректора Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ), эксперт центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) и представитель Национальной медицинской палаты (НМП) Гузели Улумбековой, базовые оклады медиков стоит приравнять к жалованью военных.
Она уверена: после четырехлетнего обучения выпускник военного училища получает порядка 50 тысяч рублей: это четыре МРОТ. Следовательно, у медика, который, как и военный, отвечает за безопасность страны, оклад должен состоять из четырех МРОТ, у медсестры — из двух, у преподавателей медвузов и училищ — из 6-8.
Вместе с тем, считают эксперты, даже эффективное освоение 18,3 млрд рублей не окажет серьезного влияния на увеличение зарплат медиков.