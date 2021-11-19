СП РФ признала программу оплаты труда врачей неэффективной

Она уверена: после четырехлетнего обучения выпускник военного училища получает порядка 50 тысяч рублей: это четыре МРОТ. Следовательно, у медика, который, как и военный, отвечает за безопасность страны, оклад должен состоять из четырех МРОТ, у медсестры — из двух, у преподавателей медвузов и училищ — из 6-8.