mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

СП РФ признала программу оплаты труда врачей неэффективной

19 ноября 2021, 13:34
Фото: pixabay.com
По результатам проверки Счетная палата (СП) РФ установила, что программа софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала неэффективна. Ее реализуют за счет нормированного страхового запаса (НСЗ) Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Как пишет 360tv.ru со ссылкой на газету «Известия», Минздрав и ФОМС быстро подобрали конкретные мероприятия для того, чтобы увеличить оклады медработников. В отчете Счетной палаты значится, что Фонд обязательного медицинского страхования недостаточно эффективно использовал в течение первого полугода текущего года 18,3 млрд рублей. Средства предназначались для увеличения зарплат врачей. Почему освоение средств стало неэффективным, пока неизвестно.

По словам ректора Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ), эксперт центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) и представитель Национальной медицинской палаты (НМП) Гузели Улумбековой, базовые оклады медиков стоит приравнять к жалованью военных.

Она уверена: после четырехлетнего обучения выпускник военного училища получает порядка 50 тысяч рублей: это четыре МРОТ. Следовательно, у медика, который, как и военный, отвечает за безопасность страны, оклад должен состоять из четырех МРОТ, у медсестры — из двух, у преподавателей медвузов и училищ — из 6-8.

Вместе с тем, считают эксперты, даже эффективное освоение 18,3 млрд рублей не окажет серьезного влияния на увеличение зарплат медиков.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48