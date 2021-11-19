Ремонт старого Бельского моста в Уфе обойдется в 4 миллиарда рублей

На порте Госзакупок появился тендер на реконструкцию арочного моста в Уфе. Так, начальная и максимальная сумма контракта — 4 миллиарда рублей, заявки будут приниматься до 9 января. Сам ремонт планируется начать уже в марте следующего года, а завершить в августе 2025 года.
Известно, что финансироваться работы будут из регионального и городского бюджетов. Так, за 4 миллиарда рублей подрядчик обязуется организовать движение на период строительных работ, произвести частичный демонтаж моста, также заменить две опоры, а четыре реконструировать. Далее, необходимо будет установить новую плиту проезжей части, отремонтировать перильное ограждение, организовать земляное полотно и асфальтобетонное покрытие. Помимо этого, необходимо будет компенсировать затраты за ущерб водным ресурсам.
В договоре также предусматривается гарантия на качество работ. Так, на конструкцию моста и земляного полотна — 8 лет, на нижний слой асфальта и барьерные ограждения — 5 лет, а на верхний слой асфальта — 4 года.
Напомним, что в начале ноября состоялось открытие моста-вставки. Тогда глава Башкирии заявил, что в ближайшее время старый Бельский мост будет закрыт на реконструкцию. Позже Хабиров рассказал, что из-за большого объема работы арочный мост будут «делать больше, чем мост-вставку».