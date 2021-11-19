Ремонт старого Бельского моста в Уфе обойдется в 4 миллиарда рублей

Известно, что финансироваться работы будут из регионального и городского бюджетов. Так, за 4 миллиарда рублей подрядчик обязуется организовать движение на период строительных работ, произвести частичный демонтаж моста, также заменить две опоры, а четыре реконструировать. Далее, необходимо будет установить новую плиту проезжей части, отремонтировать перильное ограждение, организовать земляное полотно и асфальтобетонное покрытие. Помимо этого, необходимо будет компенсировать затраты за ущерб водным ресурсам.