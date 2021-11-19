Радий Хабиров показал проект будущего студенческого кампуса в Уфе

Глава Башкирии в своих социальных сетях показал проект студенческого кампуса в Уфе и рассказал об этапах его строительства. Так, на первом этапе с 2022 по 2023 года, по словам Радия Хабирова, планируется завершить реконструкцию Технопарка высоких технологий «IQ-парка» на улице Заки Валиди.
— Здесь планируем разместить коворкинги, цифровую библиотеку. Появятся и офисы студенческих компаний, малых инновационных предприятий при вузах, лаборатории, — пишет Хабиров.
Далее, второй этап предусматриваем строительство кампуса «современных студенческих общежитий». Известно, что здание будет рассчитано на проживание 3500 студентов и аспирантов, а окончание работ запланировано на конец 2025 года.
По словам главы, в здание общежитий будет размещать научный городок, образовательный центр.
— Это целый научный городок, образовательный центр со своими лабораториями мирового уровня разного направления — генетики, фотоники, климата, авиационно-космических и цифровых технологий, — рассказывает Радий Хабиров.