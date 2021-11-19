Радий Хабиров показал проект будущего студенческого кампуса в Уфе

Глава Башкирии в своих социальных сетях показал проект студенческого кампуса в Уфе и рассказал об этапах его строительства. Так, на первом этапе с 2022 по 2023 года, по словам Радия Хабирова, планируется завершить реконструкцию Технопарка высоких технологий «IQ-парка» на улице Заки Валиди.