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Радий Хабиров показал проект будущего студенческого кампуса в Уфе

19 ноября 2021, 11:52
Фото: vk.com
Работы будут проводиться в два этапа. На первом этапе — строительство IQ-парка и других объектов, а на втором — корпуса студенческих общежитий. Завершить второй этап планируется до конца 2025 года, сообщает Радий Хабиров.

Глава Башкирии в своих социальных сетях показал проект студенческого кампуса в Уфе и рассказал об этапах его строительства. Так, на первом этапе с 2022 по 2023 года, по словам Радия Хабирова, планируется завершить реконструкцию Технопарка высоких технологий «IQ-парка» на улице Заки Валиди.

— Здесь планируем разместить коворкинги, цифровую библиотеку. Появятся и офисы студенческих компаний, малых инновационных предприятий при вузах, лаборатории, — пишет Хабиров.

Фото: vk.com

Далее, второй этап предусматриваем строительство кампуса «современных студенческих общежитий». Известно, что здание будет рассчитано на проживание 3500 студентов и аспирантов, а окончание работ запланировано на конец 2025 года.

По словам главы, в здание общежитий будет размещать научный городок, образовательный центр.

— Это целый научный городок, образовательный центр со своими лабораториями мирового уровня разного направления — генетики, фотоники, климата, авиационно-космических и цифровых технологий, — рассказывает Радий Хабиров.

Фото: vk.com

#Новости#Элина Сайфранова#В мире
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