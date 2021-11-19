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Пожилая женщина погибла в пансионате под Петербургом

19 ноября 2021, 07:07
Фото: pixabay.com
В Ленинградской области пожилая женщина скончалась в пансионате, получив открытую черепно-мозговую травму при перемещении в лифте.

По информации iz.ru, правоохранительные органы по факту происшествия возбудили уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Инцидент произошел 17 ноября. Сиделка оставила пожилую женщину на инвалидной коляске в лифте совершенно одну. После чего отправила лифт на другой этаж, не сопроводив жительницу пансионата.

Пресс-служба МВД уточнила, что при движение лифта коляска опрокинулась назад, в результате чего женщина скончалась от полученных травм.

В данный момент в качестве подозреваемых сотрудники МВД задержали гендиректора и сиделку пансионата. В скором времени им предъявят обвинения. Следствие намерено заключить преступников под стражу.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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