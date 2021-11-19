Пожилая женщина погибла в пансионате под Петербургом

По информации iz.ru, правоохранительные органы по факту происшествия возбудили уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
Инцидент произошел 17 ноября. Сиделка оставила пожилую женщину на инвалидной коляске в лифте совершенно одну. После чего отправила лифт на другой этаж, не сопроводив жительницу пансионата.
Пресс-служба МВД уточнила, что при движение лифта коляска опрокинулась назад, в результате чего женщина скончалась от полученных травм.
В данный момент в качестве подозреваемых сотрудники МВД задержали гендиректора и сиделку пансионата. В скором времени им предъявят обвинения. Следствие намерено заключить преступников под стражу.