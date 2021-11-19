После материала Mkset Бастрыкин вернулся к ходу дела с жильем для сирот в Башкирии

Уточняется и то, что данным следствия, все три семьи неоднократно принимались руководством территориального подразделения СК России, но родители недовольны качеством и расположением предложенного им жилья. По словам Марата Зарипова это действительно так, однако родителей абсолютно не устраивают темпы расследования и его результаты. На видео они объясняют почему. В личной беседе с корреспондентом Марат Зарипов рассказывал, что он и лично встречался с главой следкома Башкирии Денисом Чернятьевым, но ситуация, по мнению самого Закирова, мало менялась после этих аудиенций.