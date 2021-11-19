После материала Mkset Бастрыкин вернулся к ходу дела с жильем для сирот в Башкирии

Поводом для этого поручения стало видеообращение родителей детей-инвалидов из Башкирии, которые просят оказать им помощь в выдаче квартир. На сайте федерального следкома указано, что обращение было опубликовано в СМИ, однако не уточняют, что обращение было адресовано в этот раз даже не начальнику федерального следкома, а президенту России Владимиру Путину. Ознакомиться с обращением можно здесь.
На сайте ведомства не забыли и упомянуть и то, что данному факту в СУ СК России по Республике Башкортостан расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).
Уточняется и то, что данным следствия, все три семьи неоднократно принимались руководством территориального подразделения СК России, но родители недовольны качеством и расположением предложенного им жилья. По словам Марата Зарипова это действительно так, однако родителей абсолютно не устраивают темпы расследования и его результаты. На видео они объясняют почему. В личной беседе с корреспондентом Марат Зарипов рассказывал, что он и лично встречался с главой следкома Башкирии Денисом Чернятьевым, но ситуация, по мнению самого Закирова, мало менялась после этих аудиенций.
На этот раз председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Башкрии Денису Чернятьеву доложить о ходе расследования уголовного дела, но уже с учетом тех доводов, о которых сообщается в видеообращении. Речь идет о волоките.
Также вчера, 18 ноября Бастрыкин выступил с инициативой о рассмотрении вопроса об участии представителей следкома в рабочей группе по решению проблем с жильем для детей сирот, которую планируется создать. Предложил создать этот орган на базе Госдумы ее председатель Вячеслав Володин, произошло это 16 ноября.