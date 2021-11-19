Под Уфой в четырех метрах от берега реки Белой нашли тело одетого мужчины

Сегодня, 19 декабря ближе к обеду, а именно в 12 часов дня очевидцы сообщили в информационно-диспетчерский центр Уфы о том, что в районе поселка Козарез, посреди реки Белой, в четырех метрах от берега находится тело мужчины в одежде.