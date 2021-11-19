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Под Уфой в четырех метрах от берега реки Белой нашли тело одетого мужчины

19 ноября 2021, 10:31
Фото: 1mediainvest
В полдень 19 ноября сообщение о жуткой находке поступило в информационно-диспетчерский центр Уфа, сообщают в Управлении гражданской защиты города.

Сегодня, 19 декабря ближе к обеду, а именно в 12 часов дня очевидцы сообщили в информационно-диспетчерский центр Уфы о том, что в районе поселка Козарез, посреди реки Белой, в четырех метрах от берега находится тело мужчины в одежде.

На место страшной находки выехали сотрудники правоохранительных органов, а также сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы. На месте работники ведомств нашли подтверждение данной информации, спасатели же доставили тело на берег.

Личность погибшего в данный момент устанавливается, а правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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