Из-за массового сокращения инвалидов с завода в Башкирии ОП обратилась в прокуратуру

– Надеемся, что прокуратура Республики Башкортостан и прокуратура Кировского района отнесется к этому обращению не формально, а разберется в этом полностью и всесторонне в сложившейся ситуации, поскольку именно на прокуратуру Законодательством РФ возложена обязанность по защите прав и законных интересов, как неограниченного круга лиц, так и лиц, которые не могут самостоятельно защищать свои права. Я думаю, что инвалиды первой группы, тем более в таком количестве, могут рассчитывать на защиту со стороны органов прокуратуры – член Общественной палаты РБ, адвокат, член правления Башкирской республиканской организации Всероссийского общества слепых Булат Сафин.