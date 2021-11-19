Из-за массового сокращения инвалидов с завода в Башкирии ОП обратилась в прокуратуру

13 работников завода «Белавтодеталь» в Белебее написали коллективное обращение в Общественную палату Башкирии с просьбой не допустить массовых увольнений с их предприятия. Там трудятся 25 инвалидов, на данный момент трое инвалидов по зрению уже прекратили работать, отнюдь не по собственному желанию. Среди оставшихся сотрудников инвалиды первой группы по зрению 9 человек, второй и третьей группы – 8 человек. Они опасаются, что и они будут лишены работы.
Важно отметить, что заявителей возмущают действия правления Башкирской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых». дело в том, что уфимский завод «Белавтодеталь» сейчас продают, а вырученные средства будут направлены в центральное правление Всероссийского общества слепых в Москве.
Рабочие просят организовать общественный контроль за законностью продажи предприятия и увольнения инвалидов, они уже обращались к Радию Хабирову, в региональную прокуратуру, в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.
Работники считают, что юридически подкрепленных фактов аварийности не предоставлено. В уфимском филиале предприятия большое количество помещений не сдается в аренду, никто не занимается поиском арендаторов. Они полагают, что предприятие намеренно доводится до ветхого состояния уже более 10 лет.
Общественная палата Республики Башкортостан перенаправила коллективное письмо обратившихся в прокуратуру Кировского района Уфы для рассмотрения и направления обращения в суд в интересах заявителей-инвалидов.
– Надеемся, что прокуратура Республики Башкортостан и прокуратура Кировского района отнесется к этому обращению не формально, а разберется в этом полностью и всесторонне в сложившейся ситуации, поскольку именно на прокуратуру Законодательством РФ возложена обязанность по защите прав и законных интересов, как неограниченного круга лиц, так и лиц, которые не могут самостоятельно защищать свои права. Я думаю, что инвалиды первой группы, тем более в таком количестве, могут рассчитывать на защиту со стороны органов прокуратуры – член Общественной палаты РБ, адвокат, член правления Башкирской республиканской организации Всероссийского общества слепых Булат Сафин.