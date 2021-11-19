Из бюджета Башкирии на полет чиновников в Белоруссию выделили 5 миллионов рублей

В связи с этим башкирский минтранс и разыскивает подрядчика, который и осуществит необходимые авиаперелеты, а именно предоставить самолеты вместимостью не менее пяти мест, который перевезет чиновников до Минска и вернет обратно в Уфу, причем на борту судна должны находиться бортпроводники, соответствующее питание, и разумеется обслуживание в залах официальных лиц и делегаций, VIP-залах. На это предприятие из регионального бюджета готовы выделить до 5,3 миллионов рублей.