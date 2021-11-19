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Из бюджета Башкирии на полет чиновников в Белоруссию выделили 5 миллионов рублей

19 ноября 2021, 14:21
Фото: 1mediainvest
18 ноября соответствующий тендер на сайте госзакупок разместило министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Вчера на сайте госзакупок стартовала подача заявок на осуществление авиаперелетов официальной делегации башкирских чиновников в Белоруссию. 15 ноября стало известно о том, что делегация из Башкирии в скором времени отправится с деловым визитом в Белоруссию. Белорусская сторона подтвердила, что президент Александр Лукашенко готов встретиться с главой Башкирии Радием Хабировым. Аукцион проведут достаточно скоро, 29 ноября.

В связи с этим башкирский минтранс и разыскивает подрядчика, который и осуществит необходимые авиаперелеты, а именно предоставить самолеты вместимостью не менее пяти мест, который перевезет чиновников до Минска и вернет обратно в Уфу, причем на борту судна должны находиться бортпроводники, соответствующее питание, и разумеется обслуживание в залах официальных лиц и делегаций, VIP-залах. На это предприятие из регионального бюджета готовы выделить до 5,3 миллионов рублей.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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