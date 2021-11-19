Бизнес-омбудсмен Москвы Минеева: Отрасль общепита и гостиниц — самая уязвимая

Бизнес-омбудсмен подчеркнула, что ресторанная и гостиничная отрасли являются самыми пластичными и одновременно с этим — самыми уязвимыми, сообщает ТАСС. Они первые страдают от ковидных ограничений, но при этом способны быстро восстанавливаться. Она пояснила, что для сферы услуг очень важны новогодние праздники, когда буквально за неделю можно заработать до 20% от всего годового оборота.
Как показало проведенное исследование, в III квартале 2021 года индекс роста в отрасли общественного питания равен двенадцати пунктам, что означает «умеренный рост». По мнению экспертов, эта сфера понесла едва ли не самые большие убытки в 2020 году, но сейчас постепенно восстанавливается. В числе причин этого — рост производительности, оптимизация налоговых режимов и плавное восстановление оборотов. Однако потери прошлого года не получится полностью восстановить, так как динамика падения оборотов за 2020 год выше динамики их роста в 2021 году. Таким образом, сфера общепита имела бы все шансы на восстановление, если бы не ухудшение эпидемиологической обстановки.
В гостиничном бизнесе индекс роста МСП за третий квартал текущего года равен двадцати двум пунктам, что также расценивается как «умеренный рост». Исследователи уверены, что гостиничный сектор получил «второе дыхание». Так что при достаточном инвестировании в отрасль, а также развитии инфраструктуры и качества услуг есть все шансы сохранить туристов после окончания пандемии.
А индекс роста области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издания звукозаписей и нот показал семь пунктов, что тоже считается «умеренным ростом». Эксперты полагают, что данная отрасль регенерируется очень медленно, и в III квартале 2021 года ее обороты даже не приблизились к докризисным. При этом ограничения в IV квартале 2021 года могут вновь ввергнуть эту область в отрицательную зону.
А вот индекс роста по компаниям, работающим в области искусства и организации развлечений, в III квартале 2021 года показал минус три пункта, и этот результат отмечен как «стагнация». Тем не менее отрасль активно пытается выровнять показатели. В настоящее время здесь можно наблюдать некоторый рост оборотов, но уровня 2019 года отрасли пока достичь не удалось.
В документах к индексу также отмечается, что количество работников в одном МСП практически не уменьшилось, и это в данном случае является особенностью отрасли. В частности, под мероприятия формируются временные команды, состоящие из индивидуальных предпринимателей или самозанятых, которые не учитываются статистикой как постоянные сотрудники. Таким образом, количество занятых удалось оставить на прежнем уровне, так как их численность и до пандемии была небольшой.