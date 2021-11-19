Бизнес-омбудсмен Москвы Минеева: Отрасль общепита и гостиниц — самая уязвимая

Как показало проведенное исследование, в III квартале 2021 года индекс роста в отрасли общественного питания равен двенадцати пунктам, что означает «умеренный рост». По мнению экспертов, эта сфера понесла едва ли не самые большие убытки в 2020 году, но сейчас постепенно восстанавливается. В числе причин этого — рост производительности, оптимизация налоговых режимов и плавное восстановление оборотов. Однако потери прошлого года не получится полностью восстановить, так как динамика падения оборотов за 2020 год выше динамики их роста в 2021 году. Таким образом, сфера общепита имела бы все шансы на восстановление, если бы не ухудшение эпидемиологической обстановки.