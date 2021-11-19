50% привитых ранее москвичей ревакцинировались

По словам заммэра российской столицы по вопросам социального развития, 1,5 млн человек более шести месяцев назад сделали прививку. Ревакцинировались пока только 50%. Об этом Ракова заявила в беседе с телеканалом «Россия 24», пишет 360tv.ru.
По сообщению Анастасии Раковой, пожилые люди, живущие в социальных учреждениях, зимой 2020 года поставили обязательную вакцину и ревакцинировались летом. В данный момент, заявила заммэра, заболеваемости среди данной категории граждан нет.
Ставить прививки от COVID-19 в Москве начали еще в декабре прошлого года. В январе текущего года по всей стране стартовала массовая вакцинация. В данный момент коллективный иммунитет по России составляет 49%, показатель по Москве 65,5%, по данным сайта стопкоронавирус.рф.
Для россиян доступные вакцины российского производства «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».
С начала пандемии Москва лидирует по числу заболевших. За весь период коронавирусная инфекция подтвердилась у 1 908 585. Осенью ситуация с ковидом как по всей стране, так и в Москве обострилась. Количество выявленных заболевших в октябре составило более 8 тысяч. Как 12 ноября заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, уровень заболеваемости сейчас идет на спад.