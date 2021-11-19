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50% привитых ранее москвичей ревакцинировались

19 ноября 2021, 13:20
Фото: pixabay.com
Половина уже привитых ранее москвичей прошли ревакцинацию от COVID-19, по заявлению заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

По словам заммэра российской столицы по вопросам социального развития, 1,5 млн человек более шести месяцев назад сделали прививку. Ревакцинировались пока только 50%. Об этом Ракова заявила в беседе с телеканалом «Россия 24», пишет 360tv.ru.

По сообщению Анастасии Раковой, пожилые люди, живущие в социальных учреждениях, зимой 2020 года поставили обязательную вакцину и ревакцинировались летом. В данный момент, заявила заммэра, заболеваемости среди данной категории граждан нет.

Ставить прививки от COVID-19 в Москве начали еще в декабре прошлого года. В январе текущего года по всей стране стартовала массовая вакцинация. В данный момент коллективный иммунитет по России составляет 49%, показатель по Москве 65,5%, по данным сайта стопкоронавирус.рф.

Для россиян доступные вакцины российского производства «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

С начала пандемии Москва лидирует по числу заболевших. За весь период коронавирусная инфекция подтвердилась у 1 908 585. Осенью ситуация с ковидом как по всей стране, так и в Москве обострилась. Количество выявленных заболевших в октябре составило более 8 тысяч. Как 12 ноября заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, уровень заболеваемости сейчас идет на спад.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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