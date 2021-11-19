50% привитых ранее москвичей ревакцинировались

С начала пандемии Москва лидирует по числу заболевших. За весь период коронавирусная инфекция подтвердилась у 1 908 585. Осенью ситуация с ковидом как по всей стране, так и в Москве обострилась. Количество выявленных заболевших в октябре составило более 8 тысяч. Как 12 ноября заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, уровень заболеваемости сейчас идет на спад.