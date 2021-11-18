МИД РФ доказало, что Россия не саботирует нормандские переговоры

Она отметила, что основной проблемой в данном случае является тот факт, что обвинения в саботаже выдвигают люди, не являющиеся экспертами в данном вопросе. Тогда как официальные лица Франции и ФРГ знали о позиции Москвы, которую можно оценивать по-разному, но называть ее саботированием или блокадой переговорного процесса просто невозможно, заключила Захарова.