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МИД РФ доказало, что Россия не саботирует нормандские переговоры

18 ноября 2021, 16:20
Фото: соцсети
Опубликована переписка министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии — Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом, из которой можно понять, что Российская Федерация готова к конструктивному диалогу.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, дипломатическая переписка была опубликована в связи с обвинениями российских властей в саботировании встреч по украинскому урегулированию. Об этом сообщает RT.

Она отметила, что основной проблемой в данном случае является тот факт, что обвинения в саботаже выдвигают люди, не являющиеся экспертами в данном вопросе. Тогда как официальные лица Франции и ФРГ знали о позиции Москвы, которую можно оценивать по-разному, но называть ее саботированием или блокадой переговорного процесса просто невозможно, заключила Захарова.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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