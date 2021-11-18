Мэрии Уфы было выдано предостережение по парку Гафури от Госстройжилнадзора

Госстройжилнадзор отправил мэрии Уфы предупреждение о недопустимости нарушений при выдаче разрешений на строительство вблизи парка имени Гафури. Как сообщил активист движения «Дворы наши» Даниил Кашапов «Эху Москвы в Уфе», об этом стало известно исходя из ответа ведомства на запрос активиста.
По мнению Кашапова, выданное предостережение говорит о том, что ведомство следит за ситуацией, а также поддерживает «законность в градостроительной деятельности Уфы».
Напомним, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ по факту нарушений при изменениях в генплан Уфы и правила землепользования и застройки города без проведения общественных обсуждений. Помимо этого, апелляционный суд в Нижнем Новгороде признал недействительным решение Горсовета Уфы о выдаче разрешения на застройку территории парка имени Гафури.