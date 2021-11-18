mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мэрии Уфы было выдано предостережение по парку Гафури от Госстройжилнадзора

18 ноября 2021, 07:16
Фото: 2gis.ru
Госстройжилнадзор отправил предупреждение администрации города о недопустимости нарушений при выдаче разрешений на строительство вблизи парка имени Гафури. Об этом сообщило само ведомство на запрос активиста Даниила Кашапова.

Госстройжилнадзор отправил мэрии Уфы предупреждение о недопустимости нарушений при выдаче разрешений на строительство вблизи парка имени Гафури. Как сообщил активист движения «Дворы наши» Даниил Кашапов «Эху Москвы в Уфе», об этом стало известно исходя из ответа ведомства на запрос активиста.

По мнению Кашапова, выданное предостережение говорит о том, что ведомство следит за ситуацией, а также поддерживает «законность в градостроительной деятельности Уфы».

Напомним, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ по факту нарушений при изменениях в генплан Уфы и правила землепользования и застройки города без проведения общественных обсуждений. Помимо этого, апелляционный суд в Нижнем Новгороде признал недействительным решение Горсовета Уфы о выдаче разрешения на застройку территории парка имени Гафури.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48