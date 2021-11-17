Опубликован список отравившихся алкоголем студентов в Казани, 10 из них – из Башкирии

Именно она предположительно до сих пор находится в коме, однако дело не в том, что девушка пила больше остальных, известно о некоторых проблемах со здоровьем девушки, из-за которых ее выделительная система, а именно органы, которые выполняют функцию “фильтров” работают не так, как у других, подробности состояния здоровья девушки опубликовал телеграм канал Mash-Batash.