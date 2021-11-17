Опубликован список отравившихся алкоголем студентов в Казани, 10 из них – из Башкирии

15 ноября на вечеринке в честь дня рождения компания студентов отравилась метанолом, ребята брали водку в пятилитровой канистре у дилера, с которым имели дело не в первый раз. Телеграм-каналы публикуют имя и фамилию бутлегера.
Телеканал РЕН ТВ публикует список пострадавших на празднике студентов, 10 из них из Башкирии, из Салавата и Стерлитамака. Все они совершеннолетние.
Афанасьева К., 20 лет;
Ибрагимов Р., 22 года;
Ишинбаев М., 20 лет;
Мансуров Э., 21 год;
Нефедов Р., 21 год;
Поярков А., 21 год;
Пояркова Д., 18 лет;
Прокудина А., 20 лет.
Сатин Р., 21 год;
Сайрутдинов И., 20 лет;
Хамитова М., 19 лет;
Щукина А., 18 лет;
На данный момент известно, что в крови у всех участников гулянки медики обнаружили метанол. У всех кроме одной девушки выявили примерное содержание вредного вещества, около 0,4%. У Прокудиной показатель составил 3,4%
У всех без исключения в крови был обнаружен метанол. У пострадавших было выявлено примерно одинаковое содержание метанола около 0,4%, однако у Прокудиной А. содержание опасного вещества в крови составляет 3,4%.
Именно она предположительно до сих пор находится в коме, однако дело не в том, что девушка пила больше остальных, известно о некоторых проблемах со здоровьем девушки, из-за которых ее выделительная система, а именно органы, которые выполняют функцию “фильтров” работают не так, как у других, подробности состояния здоровья девушки опубликовал телеграм канал Mash-Batash.
Как уже сообщал Mkset инцидент произошел 15 ноября. В пресс-службе следкома Татарстана сообщили об отравлении метанолом 11 человек в возрасте от 18 до 22 лет, их состояние оценивается как среднее и тяжелое. Уже известно о возбужденном уголовном деле по статье о производстве и сбыте товаров и продукции, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.