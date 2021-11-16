В МЧС жителей Башкирии предупредили о надвигающихся метелях и снежных заносах

17 ноября жителям Башкирии рекомендовано быть очень внимательными, как за рулем так и в остальных случаях. На Башкирию надвигаются метели с усилением ветра до 18 м/с., отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах снежный накат, гололедица, местами снежные заносы, ухудшение видимости в явлениях 500 метров и менее.
В целом по республике завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет снег, небольшой мокрый снег прогнозируют и днем, местами снег выпадет в умеренном количестве. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит от
-6 до -11°С, при прояснениях до -16°С, температура днем будет колебаться в диапазоне от 0 до -5°С.