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В МЧС жителей Башкирии предупредили о надвигающихся метелях и снежных заносах

16 ноября 2021, 15:45
Фото: 1mediainvest
17 ноября обойдется без опасных явлений, однако прогнозируется метель при усилении ветра до 18 м/с, отложение мокрого снега, гололед, снежный накат, гололедица, снежные заносы,и ухудшение видимости, сообщили в МЧС по Башкирии.

17 ноября жителям Башкирии рекомендовано быть очень внимательными, как за рулем так и в остальных случаях. На Башкирию надвигаются метели с усилением ветра до 18 м/с., отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах снежный накат, гололедица, местами снежные заносы, ухудшение видимости в явлениях 500 метров и менее.

В целом по республике завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет снег, небольшой мокрый снег прогнозируют и днем, местами снег выпадет в умеренном количестве. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит от

-6 до -11°С, при прояснениях до -16°С, температура днем будет колебаться в диапазоне от 0 до -5°С.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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