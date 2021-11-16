В МЧС жителей Башкирии предупредили о надвигающихся метелях и снежных заносах

17 ноября жителям Башкирии рекомендовано быть очень внимательными, как за рулем так и в остальных случаях. На Башкирию надвигаются метели с усилением ветра до 18 м/с., отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах снежный накат, гололедица, местами снежные заносы, ухудшение видимости в явлениях 500 метров и менее.