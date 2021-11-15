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В Башкирии в ДТП на трассе пострадали семь человек, включая пятилетнего ребенка

15 ноября 2021, 03:21
Фото: МЧС по РБ
14 ноября на 35 км автодороги «Белорецк-Стерлитамак» столкнулись два автомобиля, в которых находили 10 человек, сообщили в МЧС Башкирии.

Днем в воскресенье, 14 ноября в Главное управление МЧС России по Башкирии поступило тревожное сообщение. На 35 км автодороги «Белорецк-Стерлитамак» в Белорецком районе Башкирии произошло ДТП. В него попали два легковых авто, в результате происшествия пассажиры машин оказались заблокированы внутри. Причина ДТП устанавливается.

На месте пожарные подразделения деблокировали их, обнаружив, что автомобилях находилось 10 человек, в том числе 4 детей.

К счастью, все пострадавшие в ДТП оказались в сознании и живы. Прибывшая скорая помощь отвезла всех пострадавших для осмотра в Белорецкую ЦРКБ, среди них был и один ребенок. По результатам осмотра выяснилось, что два человека в состоянии средней степени тяжести и один человек в тяжелом состоянии госпитализированы, четыре человека, включая ребенка, после осмотра были отправлены лечиться домой, на амбулаторное лечение.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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