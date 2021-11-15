В Башкирии в ДТП на трассе пострадали семь человек, включая пятилетнего ребенка

К счастью, все пострадавшие в ДТП оказались в сознании и живы. Прибывшая скорая помощь отвезла всех пострадавших для осмотра в Белорецкую ЦРКБ, среди них был и один ребенок. По результатам осмотра выяснилось, что два человека в состоянии средней степени тяжести и один человек в тяжелом состоянии госпитализированы, четыре человека, включая ребенка, после осмотра были отправлены лечиться домой, на амбулаторное лечение.