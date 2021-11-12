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В РФ прогнозируется увеличение стоимости тарифов на интернет и ТВ

12 ноября 2021, 15:38
Фото: pixabay.com
В следующем году будет возможное повышение стоимости тарифов на интернет и ТВ примерно на 10%.

По информации iz.ru, такие результаты удалось получить благодаря опросу топ-менеджеров операторов, который прошел этой осенью.

Согласно проведенному опросу, 78% респондентов заявили, что готовы поднять стоимость тарифов, а 48% опрошенных не исключают рост на 10% и выше. Однако гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что в сравнении с прошлыми годами рост цен в данной отрасли может снизиться.

Он напомнил, что в прошлом году не 48%, а 74% компаний планировали увеличить цены, что в конечном итоге им и удалось. При этом 20% компаний вообще не планируют увеличения цен, а 2% не исключает их снижения.

Кроме того, грядущий рост цен объясняется появлением «закона Яровой» по хранению интернет-трафика абонентов. Также на рынок влияет подорожание телекоммуникационного оборудования, которое компании закупают за рубежом.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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