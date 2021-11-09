Жительница Уфы рассказала о вызывающем ужас городском парке

Posted 9 ноября 2021,, 13:10
Published 9 ноября 2021,, 13:10
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По ее словам, днем в парке прогуливаются горожане и играют дети, а перед его входом проводятся сельскохозяйственные ярмарки. Ночью же парк превращается в декорации для фильмов ужасов. Об этом информирует «КП-Уфа».
В парке мало работающих фонарей. В темное время суток парк накрывает тьма.
«Почему фонари не включают? Страшно же гулять!», — негодует женщина.
Другая горожанка Радия Хабирова сфотографировала парка «Волну» вечером. Она надеется, что местные власти обратят внимание на проблему, и решат ее.