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Posted 9 ноября 2021,, 13:10

Published 9 ноября 2021,, 13:10

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Жительница Уфы рассказала о вызывающем ужас городском парке

9 ноября 2021, 13:10
Жительница уфимского Затона жалуется на популярный городской парк «Волна».

По ее словам, днем в парке прогуливаются горожане и играют дети, а перед его входом проводятся сельскохозяйственные ярмарки. Ночью же парк превращается в декорации для фильмов ужасов. Об этом информирует «КП-Уфа».

В парке мало работающих фонарей. В темное время суток парк накрывает тьма.

«Почему фонари не включают? Страшно же гулять!», — негодует женщина.

Другая горожанка Радия Хабирова сфотографировала парка «Волну» вечером. Она надеется, что местные власти обратят внимание на проблему, и решат ее.

#Общество#Новости#Юлия Кононенко
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