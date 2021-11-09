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Posted 9 ноября 2021,, 13:12

Published 9 ноября 2021,, 13:12

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Башкирии в ДТП погиб мужчина

9 ноября 2021, 13:12
В Чекмагушевском районе Башкортостана вечером восьмого ноября столкнулись две легковые машины.

На 36-м километре шоссе Кушнаренково-Чекмагуш-Бакалы дорогу не поделили «Лада Ларгус» и Hyundai Creta. Об этом информирует «КП-Уфа».

29-летний водитель Hyundai Creta сообщил, что шофер 63-летний «Лада Ларгус» неожиданно взял резко влево. Чтобы избежать удара, молодой человек вывернул руль своего транспортного средства вправо. Однако аварию предотвратить не удалось.

Пожилой водитель отечественной легковушки получил в ДТП серьезные травмы. Он умер в больнице. Ранения также получила 18-летняя пассажирка иномарки. На данный момент ее жизни ничего не угрожает.

Сейчас в причинах и обстоятельствах автокатастрофы разбираются сотрудники дорожной полиции.

#Происшествия#Новости#Юлия Кононенко
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