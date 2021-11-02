За три квартала 2021 года Сбербанк выдал потребительские кредиты на 2,1 трлн рублей

Сбербанк по результатам 9 месяцев 2021 года выдал российским гражданам потребительские кредиты на сумму более 2,1 трлн рублей (без учета автокредитования и ипотеки). Это на 42% больше по сравнению с 9 месяцами 2020 года. Кроме того, это превышает сумму за весь прошлый год.

Как сообщает newsnn.ru, в июле - сентябре выдачи явились рекордными. Тогда частным клиентам выдали практически 800 млрд рублей в виде потребительских кредитов (на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года). С начала 2021 года портфель данного вида кредитования увеличился на 530 млрд рублей (на 19%) - до 3,2 трлн рублей. В общей сложности кредитный портфель Сбербанка физическим лицам за 9 месяцев вырос на 18,5% и превысил 11 трлн рублей. В Сбере такие высокие показатели связывают как с восстановлением спроса (клиенты реализуют свои планы, отложенные в связи с началом пандемии ковида), так и с конкурентным предложением кредитной организации. В Сбербанке также подчеркнули: с 1 января по 1 октября текущего года рыночная доля банка по портфелю потребительских кредитов выросла на 0,6 п. п. и приблизилась к значению 36,5% — рекордному за всю историю. При этом, как показывают данные, каждые три клиента из четырех для оформления кредита предпочитают использовать мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Сегодня его ежемесячно использует 71 млн человек. В мае Сбер запустил уникальный сервис для своих зарплатных клиентов “Деньги до зарплаты”. Он позволяет получить через Сбербанк Онлайн небольшой заем (в сумме до половины зарплаты) на срок в один месяц по цене обычного потребительского кредита. Спрос на услугу превысил ожидания: сервисом уже воспользовались свыше 500 тыс. человек. Сбербанк также развивает сервисы обслуживания полученного кредита. Так, в 2021 году запустили бесплатную услугу переноса планового платежа по кредиту на один месяц, и это не сказывается на кредитной истории. Направление POS-кредитования продемонстрировало существенный рост. За 9 месяцев портфель выданных кредитов в рамках сервиса “Покупай со Сбером” вырос более чем втрое и достиг 11,3 млрд рублей, а объемы кредитования в совокупности с начала года составили 16,7 млрд руб (3,5 млрд за аналогичный период прошлого года). Втрое выросла доля от выдач рынка с начала года, до 9,06% в сентябре текущего года. До 25,5 тыс. партнеров увеличилась партнерская база.