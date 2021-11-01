Депутат Майданов предложил создать реестр благонадежных работодателей для подростков

«С подростками могут заключить договор, а потом не заплатить, и у них нет финансовых и юридических возможностей идти в суд. Создание такого реестра было бы очень желательно, и он гарантировал бы, что несовершеннолетние работники получали бы зарплату за свой труд, — заметила детский омбудсмен.