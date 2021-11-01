Депутат Майданов предложил создать реестр благонадежных работодателей для подростков

Posted 1 ноября 2021,, 15:30
Published 1 ноября 2021,, 15:30
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Инициативу депутата поддержала уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец, сообщает News.ru. По ее мнению, такой реестр поможет обезопасить подростков, а работодателям позволит оперативно находить работников.
«С подростками могут заключить договор, а потом не заплатить, и у них нет финансовых и юридических возможностей идти в суд. Создание такого реестра было бы очень желательно, и он гарантировал бы, что несовершеннолетние работники получали бы зарплату за свой труд, — заметила детский омбудсмен.
Ирина Волынец предположила, что подростки могут быть задействованы летом на сельскохозяйственных работах, во время школьных каникул. Как правило, именно на сельхозпредприятиях в период сезонных работ не хватает рабочих рук.
«Реестр можно совместить со службой занятости для того, чтобы обе стороны — и работодатели и несовершеннолетние работники — были максимально друг другу полезны», — заметила детский омбудсмен.
Ранее депутат Госдумы Денис Майданов сообщил, что интерес к работе у несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет вырос за последнее время. Данная тенденция связана с падением доходов россиян из-за пандемии коронавируса, поэтому подростки изъявили желание помочь родителям и выйти на работу. При этом реестр также поможет оградить подростков от пагубного влияния от уличного времяпрепроволения.