mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября 2021,, 15:30

Published 1 ноября 2021,, 15:30

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Депутат Майданов предложил создать реестр благонадежных работодателей для подростков

1 ноября 2021, 15:30
В России появится единая база работодателей для подростков. С таким предложением выступил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Денис Майданов.

Инициативу депутата поддержала уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец, сообщает News.ru. По ее мнению, такой реестр поможет обезопасить подростков, а работодателям позволит оперативно находить работников.

«С подростками могут заключить договор, а потом не заплатить, и у них нет финансовых и юридических возможностей идти в суд. Создание такого реестра было бы очень желательно, и он гарантировал бы, что несовершеннолетние работники получали бы зарплату за свой труд, — заметила детский омбудсмен.

Ирина Волынец предположила, что подростки могут быть задействованы летом на сельскохозяйственных работах, во время школьных каникул. Как правило, именно на сельхозпредприятиях в период сезонных работ не хватает рабочих рук.

«Реестр можно совместить со службой занятости для того, чтобы обе стороны — и работодатели и несовершеннолетние работники — были максимально друг другу полезны», — заметила детский омбудсмен.

Ранее депутат Госдумы Денис Майданов сообщил, что интерес к работе у несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет вырос за последнее время. Данная тенденция связана с падением доходов россиян из-за пандемии коронавируса, поэтому подростки изъявили желание помочь родителям и выйти на работу. При этом реестр также поможет оградить подростков от пагубного влияния от уличного времяпрепроволения.

#Политика#Новости#Марина Колодкина
Подпишитесь
МЧС раскрыло подробности ДТП с поездом и скорой помощью
Сегодня, 17:09
Психолог прокомментировала просмотр порнографии водителем автобуса в Уфе
Сегодня, 13:23
Уфимец в трусах пытался избавиться от матери
Сегодня, 15:40
В Башкирии создали кавер Italo disco
Сегодня, 16:15
Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с поездом
Сегодня, 17:20
ЖК «Зорге. Премьер»: здоровье и комфорт в любое время года
15 февраля, 10:47