Экономист Владислав Гинько: ЦБ будет активно реагировать на рост потребительских цен

Он заявил, что снижается курс не только евро, но и доллара, сообщает RT. А причина этому — темп роста российской экономики, который по результатам 2021 года по прогнозам превысит темп рост экономики Евросоюза в целом и Германии в частности (4,5% против 3,7%, соответственно). А второй причиной Гинько назвал политику Центрального банка России, который увеличивает ключевую ставку, что говорит о том, что на рост потребительских цен в нашей стране последует активная реакция со стороны этого финансового учреждения.