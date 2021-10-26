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Posted 26 октября 2021, 17:41

Published 26 октября 2021, 17:41

Modified 17 октября 2022, 22:32

Updated 17 октября 2022, 22:32

Экономист Владислав Гинько: ЦБ будет активно реагировать на рост потребительских цен

26 октября 2021, 17:41
Преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), экономист Владислав Гинько объяснил ситуацию на рынке валюты, образовавшуюся в связи с падением курса евро ниже 81 рубля впервые за полтора года.

Он заявил, что снижается курс не только евро, но и доллара, сообщает RT. А причина этому — темп роста российской экономики, который по результатам 2021 года по прогнозам превысит темп рост экономики Евросоюза в целом и Германии в частности (4,5% против 3,7%, соответственно). А второй причиной Гинько назвал политику Центрального банка России, который увеличивает ключевую ставку, что говорит о том, что на рост потребительских цен в нашей стране последует активная реакция со стороны этого финансового учреждения.

Эксперт уточнил, что в настоящее время ставки начали расти также у центральных банков многих стран мира, тогда как в прошлом году ЦБ двадцати семи из тридцати крупнейших держав, включая Россию, ставки, напротив, роняли. Впрочем, инвесторы реагируют на это хорошо, поскольку повышенная ставка представляет собой фактор укрепления валюты, включая российский рубль, подчеркнул Владислав Гинько.

#Марина Колодкина#Экономика#Новости
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