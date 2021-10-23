mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября 2021, 06:47

Published 23 октября 2021, 06:47

Modified 17 октября 2022, 22:32

Updated 17 октября 2022, 22:32

В Башкирии вынесли приговор пьяному водителю, который бил полицейских и ругался матом

23 октября 2021, 06:47
Еще в конце января 2020 года в Нефтекамске водитель снес дорожный знак, забор, отказался от медосвидетельствования, удалил сотрудника и грязно бранился, в сентябре его лишили прав, а в марте он снова попался.

Долгую историю злостного 51-летнего нарушителя из Нефтекамска рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии. в самом начале 2020 года, в конце января патруль ДПС заприметил странно раскачивающийся внедорожник Toyota Land Cruiser. Инспекторы не ошиблись, водитель, от которого отчетливо пахло спиртным, снес дорожный знак и забор, а после задержания отказался подышать в трубочку.

На этом противоправные выходки мужчины не законнчились, он агрессивно вел себя при оформлении протокола, а потом и вовсе ударил сотрудника полиции и обругал его матом. Даром эти поступки для водителя не прошли – следователи возбудили против дебошира дело по статьям «применение насилия в отношении представителя власти» и «оскорбление представителя власти».

Городской суд Нефтекамска в сентябре 2020 года оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей и лишил прав на полтора года, однако в марте 2021 года вновь произошла встреча злостного нарушителя закона с сотрудниками ГИБДД .За это он поплатился еще 30 тысячами рублей, такова величина штрафа по статье «управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами».

#Ирина Деревянчук#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика