В Башкирии вынесли приговор пьяному водителю, который бил полицейских и ругался матом

На этом противоправные выходки мужчины не законнчились, он агрессивно вел себя при оформлении протокола, а потом и вовсе ударил сотрудника полиции и обругал его матом. Даром эти поступки для водителя не прошли – следователи возбудили против дебошира дело по статьям «применение насилия в отношении представителя власти» и «оскорбление представителя власти».