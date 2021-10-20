Вирусолог: Вакцинировать подростков можно только после испытаний

Ранее экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко говорил о необходимости проведения иммунизации детей сразу после испытаний вакцины. При этом на прошлой неделе в Министерстве здравоохранения РФ опровергли информацию о том, что через две недели планируется старт массовой вакцинации детей в России.