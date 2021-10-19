В России могут создать сервис для перевода чаевых самозанятым

Posted 19 октября 2021, 08:52
Published 19 октября 2021, 08:52
Modified 17 октября 2022, 22:30
Updated 17 октября 2022, 22:30
Как сообщает iz.ru, ранее ФНС провела опрос среди пользователей приложения о том, получают ли они чаевые сейчас и хотели бы они получать электронные чаевые через «Мой налог».
Пользователи предложили на чеке самозанятого указывать реквизиты для перевода чаевых на свои счета или карты, просто указав их в приложении.
Чаевые — это небольшое не облагаемое налогом вознаграждение за хорошо выполненную работу со стороны потребителя услуг. Как отметили в Минфине, с чаевых не планируют взимать налоги в следующие три года.