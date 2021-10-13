Эксперт раскритиковал идею блокировать карты по решению ФСБ

Posted 13 октября 2021,, 14:16
Published 13 октября 2021,, 14:16
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как заявил Трунов в беседе с NEWS.ru, вместо принятия “драконовских законов” стоит стимулировать профилактическую работу органов правоохранения. По его словам, Росфинмониторинг попытался “перевалить с больной головы на здоровую”.
Адвокат отметил: это не тот путь, по которому должно идти цивилизованное государство. “Направление должно быть, как нам стимулировать и как нам улучшить работу правоохранительных органов”, – сказал он.
По словам эксперта, маловероятно, что примут этот закон. Он назвал Росфинмониторинг “серьезной конторой, имеющей к законотворчеству весьма опосредованное отношение”.
Как отметили в Росфинмониторинге, основной критерий определения безотлагательной ситуации, при которой происходит блокировка карты: возможный вред, потенциальное наступление общественно опасных последствий противоправных деяний.