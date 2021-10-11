Инициативу о ежемесячных штрафах за отказ от COVID-прививки оценил юрист

В Российской Федерации нет каких-либо законодательных актов, которые обязывали граждан проходить вакцинацию. По словам эксперта, заставить сделать прививку можно тех, кто работает или планирует работать в сфере обслуживания. Вакцинацию можно сделать принудительной также для выезда за рубеж или для врачей. В таких случаях, речь будет идти об адекватных мерах, привел примеры правозащитник.